外籍客1638萬即睇即買天晉3房

業主原不准睇樓防疫 減價9%後沽

劉浩勤指出，上述單位原業主2014年以1106.4萬元購入，持貨逾7年，現帳面賺531萬元或約48%。

半新盤方面，利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城晉海1B座低層B室，實用面積624方呎3房戶，望海景，以1076萬元獲調景嶺區家庭客承接、實呎17,244元；原業主2017年10月以815萬元一手購入，持貨逾4年，帳面獲利261萬元或約32%。

藍灣半島海景戶千萬沽 兩年賣平13%

小西灣指標屋苑藍灣半島亦新錄虎年首宗成交。美聯營業經理陳子雄表示，藍灣半島6座高層E室，實用面積579方呎，屬海景3房連套房間隔，議價後獲東區分支家庭客以1000萬元承接、實呎17,271元。

翻查資料，上述單位樓下低3層單位，面積和景觀一樣，在2019年6月時以1150萬元售出、實呎高見19,862元，意味新成交比同類高位價低150萬元或13%。不過，上述原業主早於2009年6月以418萬元購入，帳面仍賺約582萬元或1.4倍。

十大屋苑周末兩日6成交 5周新低

受疫情再爆發影響，十大屋苑周末兩日、即虎年首個周末（2月5至6日）成交量急挫。中原地產表示，十大屋苑過去周末錄得6宗成交，按周跌50%至5周新低，零成交屋苑有5個，包括鰂魚涌太古城和康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，確診數字創單日新高，疫情下有睇樓客臨時取消睇樓，盡量減少不必要接觸，而業主願意擴闊議價，十大屋苑成交單位普遍均屬減價成交。

美聯物業則表示，虎年首周末2日十大藍籌屋苑，錄約10宗成交，按周跌約28.6%，4個零成交屋苑包括太古城、康怡花園、美孚新邨和藍田麗港城。

中原沙田分行員工確診 同事須受檢測

另有消息指，一名任職中原地產的沙田區地產代理確診，據悉該名代理曾於本月4日（即年初四），短暫出席一個新春團拜聚會；中原地產回覆本報查詢時表示，已收到有關通知，中原沙田廣場分行一名員工確診，其工作的沙田廣場分行會即時進行消毒清潔，分行同事亦將全部接受檢測。