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碧桂園瓏碧最快今季批預售即登場 林曉箐料虎年樓價升10%至15%

【明報專訊】踏入虎年，雖然新一波疫情持續升溫，但發展商對地產後市仍持樂觀態度。碧桂園（2007）香港營銷管理部營銷總監林曉箐接受本報專訪時表示，本港社會已有兩年抗疫經驗，已接種第一針疫苗的人口比例有80%，而市場購買力過去兩年來亦未見受新冠疫情影響而大倒退，只要疫情受控，虎年樓價仍有望上升10%至15%。至於碧桂園旗下九龍城全新住宅項目瓏碧，料最快第一季內登場，售價將參考九龍塘及啟德新盤的價位。

明報記者 林可為

雖然新一波疫情近日再轉趨嚴峻，加上受新春節日氣氛影響，整體樓市交投氣氛急劇轉靜，但林曉箐認為，新盤、特別是市區項目只要定價合理，市場購買力仍然不減。

她指出，社會已抗疫兩年，而本港接種第一針疫苗的人口比例已高約80%（截至2月6日），特區政府除盡力抗疫外，亦積極籌備待疫情紓緩後與內地重新通關，屆時中港兩地將恢復人流、物流互動，集團對本港地產後市仍然樂觀，相信虎年整體樓價將有10%至15%升幅。

稱市場購買力未受打擊

事實上，碧桂園旗下九龍城全新住宅瓏碧，預計第一季內有機會可獲批發預售樓花同意書，其後會隨即推出市場。

林曉箐強調，疫情持續下，集團會嚴格執行各項防疫措施，包括於瓏碧展銷廳及示範單位內，設置多部醫療級空氣清新機，參觀示範單位將分時段進行，及採取預約參觀機制，避免人流聚集。

屬單幢項目的瓏碧共提供190伙，位處九龍城賈炳達道138號，預計今年12月落成，樓花期長約10個月，物業最大賣點是屬41校網，與港鐵宋皇臺站亦相距不遠。

玻璃幕牆設計 引入更多天然光

瓏碧提供的戶型涵蓋開放式至兩房，當中逾五成屬1房，實用面積介乎200餘至400餘方呎，單位整體平均實用面積約280方呎，而項目當中設有14個連平台或天台特色戶。此外，物業採玻璃幕牆設計，既增加單位採光度，亦可為室內引入更多天然光線。

林曉箐指出，瓏碧樓花期不算長，可吸引家庭客和投資客；至於市場最關心的開價，她表示鄰區新盤如延文禮士道雋睿、窩打老道128 WATERLOO、以及啟德THE HENLEY系列，均可作為瓏碧的開價參考對象，而項目的特色戶，初步計劃亦傾向以發價單形式推售。

翻查資料，雋睿、128 WATERLOO等樓盤近日售出單位的成交呎價介乎3.2萬至3.6萬元；以此推算，瓏碧開放式單位的入場費，預計將為600萬元左右。

鄰區新盤近期成交呎價逾3萬

瓏碧所處的賈炳達道地盤，是碧桂園於2017年以6.1億元向宏輝（0183）購入，項目於2020年11月完成補地價，作價逾5.23億元，以項目最高可建約82,097方呎樓面計，折合每方呎樓面補價逾6300元。

若計及購入時約6.1億元之價值，意味項目總地價成本約11.3億元、即每方呎樓面地價約1.38萬元。

[發展商專訪]

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