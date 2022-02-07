馬泰陽：港未必緊跟美國加息

上月美國聯儲局宣布利率維持利率不變，並預示3月將會結束買債，揚言「很快」會加息，並不排除每次會議都加息的可能性。但按照過去的加息進程，香港普遍不會立即跟隨加息，參考較近一次2015年的加息周期，其間美國加了9次息，累加2.25厘，期內本港只加1次息，加幅0.125厘；加上本港目前的銀行結餘充裕，相信即使美國聯儲局加息，本港短期內亦不會跟隨其加息步伐。

雖然農曆新年屬傳統的樓市淡季，加上第五波疫情來襲，使成交明顯較為疏落，令二手市場陷入冰封狀態，而新盤推售節奏亦「嘆慢板」，整體市場氣氛較淡靜。不過，疫情雖然反覆，政府仍積極抗疫，無礙市場憧憬中港通關，市場預料通關後資金湧入本港樓市，加上投資氣氛好轉，相信虎年樓市仍然「穩中向好」，市場購買力將會湧現，推動樓市勢頭向上，並有望出現「小陽春」。

預期今年樓價升3%至5%

目前樓市不乏利好因素，市場資金充裕，不少資金流向物業等實物資產市場保值，加上受惠於按揭保險放寬，吸引不少市場置業及換樓，帶動一手、二手市場交投，若中港重新通關，北水再度南下，預計樓價更有力重上歷史高位。市場對物業需求殷切，筆者預料虎年樓市持續穩中向好，今年樓價升幅料介乎3%至5%，當中看好「北部都會區」，料沿線地區繼續受惠。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]