布少明：廖偉強二手「價跌量升」 承接力強

對於一手前景，筆者仍充滿信心。其實在新冠變種病毒Omicron於港蔓延前，新盤交投表現凌厲。若以去年全年計，一手住宅成交宗數錄得約1.73萬宗，表現亮眼。根據過往數波疫情的經驗，每次爆發疫情對樓市的影響愈來愈小，對樓價及交投影響亦屬短暫，相信只要疫情受控，發展商將重拾推盤速度，配合今年不少大型新盤有望登場，全年交投有望升至2萬宗。

二手方面，儘管交投受節日氣氛及疫情影響略為回軟，但近期業主叫價有約2%至3%的議價空間，二手漸現「價跌量升」現象，加上不少資金由一手流向二手，帶動成交量悄悄回勇。

據美聯物業分行統計，今年首月十大屋苑交投錄得約193宗，按月升約8%，開出紅盤，並創5個月新高。

值得一提的是，近期樓價雖偏軟，但北部都會區內二手成交價「堅挺」，反映市場看好這概念的發展前景。區內將有大型新盤陸續推售，有助帶動區內二手氣氛，相信區內1000萬元以下單位，即受惠「林鄭plan」單位的表現有望跑贏大市。

總括來說，上月推出的新盤，銷情亮麗，一手保持熱度，再配合二手回勇，反映本港樓市剛需依舊強勁，尤其近年中港尚未恢復通關，單靠本地購買力，足以支撐港樓表現。一旦春節後本港疫情緩和，外圍經濟大環境漸漸改善，料屆時發展商將加快推盤，刺激購買力釋放，小陽春有望重現。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]