陳永傑：美經濟混亂 加息忌落藥過重

戴蒙表示：「我是在沃爾克（聯儲局前主席）在周六晚上將利率提高200個基點的世界裏長大的。我的觀點是，美聯儲可能會有6到7次的加息。」但他早前曾說，聯儲局今年加息會超過4次。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，聯儲局今年開始加息做法明智，決定未來加息的確切時間及步伐，將取決於經濟數據。聯儲局可能不用等待很長時間，就開始削減資產負債表。

威廉斯指出，變種病毒Omicron感染個案急升，可能在未來幾個月令經濟增長放慢，並延長供應鏈樽頸的挑戰，企業可能在短期受到打擊。這些干擾並不足以令美國經濟脫軌，預計今年經濟增長3.5%，勞動力市場將繼續復蘇，預測今年失業率將降至3.5%。隨着增長放緩，供應限制解決，預計今年通脹率將降至2.5%左右，明年將接近2%。

美國通脹率升至7%，的確令聯儲局預防通脹時步步為營。不過，Omicron尚未全球爆發前，美國去年12月零售銷售較對上一個月下跌1.9%，繼續刷出去年2月以來新低，市場預期為持平。

11月、12月份美國零售，對於美國翌年經濟是重要指標，如果銷情表現不佳意味翌年經濟不會太好。現在再加上Omicron的衝擊，可謂雪上加霜。美國今年加息不宜過勇，以免落藥過重。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]