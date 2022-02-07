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經濟
2022年2月7日星期一
李聲揚 股市非常道
投資策略
新巴母企月蝕2500萬 冀政府補貼薪金 飲食界籲寬晚市堂食 再推保就業
第6輪抗疫基金規模 陳茂波：不少於200億
疫情嚴峻 工銀創興加入關閉分行
星級家姐蘇慧軒變身經理人 助運動員「賺多個錢」
曾於大集團實習 Queenie：初創學得更多
GOGOX獲批上市
中燃副總裁李雲濤：符國策業務穩增 管理層趁跌市增持
美資基金減持燃氣股 中資大股東增持
摩根資產管理梁碧嫻：受惠碳中和 看好潔能股
港股料反彈至3月 次季將更波動
清晰醫療集資拓灣區眼科服務
經濟不穩 專家學者促凍稅
白牌煙猖獗 倡凍煙草稅
儲存易攻全幢式迷你倉 冀財息兼收 去年掃3工廈改裝 亞洲物業規模近百億
設公共空間休息區 IoT助紅酒倉控制溫度濕度
發改委︰內地就業形勢仍嚴峻
怕熱建築師 轉行搞半導體製冷
半導體製冷 只合小型裝置
盼找業者合作 進軍寵物市場
張兆聰：超跌科技股或有驚喜
鄺翠玲：盈餘兵分三路 設維修教育儲蓄基金
環球經濟數據
金子：行業前景看俏 中移購12576
張兆聰：累計跌幅大 小鵬績佳投機買
跌市勿恐慌 加息製造入場好時機
伍禮賢：恒指上望27500 六福息高可吼
簡志健：美東汽車擅創造價值 不墨守成規
《幫你格價》：善用利市錢滾出理想回報
高息人幣定存 慎防賺息蝕價
沈永年：託運寵物到灣區 物種不同手續也異
梁振輝：歐幣策轉向 加速美元見頂
陳大為：產油國「原貴族」未必想油價升穿90美元
區偉志：加密貨幣的黑暗世界
陸振球：倘憧憬秋冬通關 留意中旅
陸振球：迎加息年 減槓桿增防守
林少陽：市場風格切換 暫降風險胃納
謝偉銓：優質專業物管有助物業升值
李聲揚：多投資 要買保險
蔡金強：此心安處是吾鄉 幸福非必然
艾雲豪：檸檬除了口號外還有的精明
李順威：千禧大熊市會重複嗎？
劉思明：港股反彈成交偏弱須留神
何啟聰：憧憬淨息差收入增 匯控購22501
瑞銀亞洲：倘看淡升勢難續 匯控Put 21776
摩根大通亞洲：港股有望續反彈 恒指購14261
周顯：「棄中投英」理論正確輸形勢
張佩儀：九型人格的MPF法則（二）
王弼：用石油股利潤 買科技股落水狗
曾淵滄：巴菲特一定不會買Meta
湯文亮：你有冇「腦霧」？
陳永傑：美經濟混亂 加息忌落藥過重
廖偉強：虎年經濟樓市齊發威
布少明：廖偉強二手「價跌量升」 承接力強
馬泰陽：港未必緊跟美國加息
碧桂園瓏碧最快今季批預售即登場 林曉箐料虎年樓價升10%至15%
泓碧打造全新示範屋 呎價或再新高
外籍客1638萬即睇即買天晉3房
上月十大屋苑買賣登記238宗 4個月新高
虎年首周末新盤15成交 按周跌35%
中遠大廈低層叫價9780萬放售
映築主打兩房 鄰近港鐵站
帝柏海灣實呎逾2萬 料新春後持平
永明雷志海：旅遊業復蘇 利歐亞經濟股市
李聲揚：多投資 要買保險
【明報專訊】虎年本欄第一次和讀者見面，祝大家投資順利，身體健康。此話看似行貨，卻也不簡單。
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