區偉志：加密貨幣的黑暗世界

一、假項目行騙

假項目騙案是涉及金額最多的罪行，去年共騙去80億美元。其中最常見的是捲款潛逃式詐騙（rug pull），項目方一開始成立表面看似合法合規的項目，或在社交媒體釣魚，收錢後便突然捲款潛逃。最近就有騙徒趁《魷魚遊戲》的熱潮，發行魷魚幣，於市場大賺一筆，幾天後便消失得無影無蹤。此外，DeFi及NFT項目也是騙徒最愛下手的地方。

二、黑客盜竊

至於黑客盜竊，過去數年涉及的金額超過40億美元，單於去年便超過十億美元。黑客大都是電腦程式專家，他們往往能夠洞察平台或智能合約內的安全漏洞以轉移資產，當然也不能抹殺黑客就是公司內鬼的可能。史上最大的案件為去年DeFi平台Poly Network被黑客盜取6億美元的加密貨幣，幸好平台處理得宜，黑客的錢包帳戶被廣泛關注，部分資金更被凍結，最後黑客自願交還所有款項。上月也有加密貨幣交易所BitMart被黑客攻擊，盜取了2億美元，交易所承諾向所有用戶賠償。

三、勒索贖金

由於加密貨幣毋須經過銀行轉帳，不少犯罪集團利用它作為勒索贖金。去年5月，美國最大燃油管道商Colonial遭黑客入侵，整個系統被迫關閉，黑客收取了440萬美元的比特幣作為贖金，最終FBI出手追回大部分款項。蘋果手機生產商鴻海集團也曾遭勒索，要求交出3000多萬美元的比特幣。

四、行劫及洗黑錢

加密貨幣亦有涉及較為傳統的罪案。香港過去有一些投資者以大量現金交易加密貨幣，途中被賊人搶劫，甚至有打斷手腳綁架的案例。此外，由於加密貨幣交易是匿名的，犯罪分子不時會把它作為洗黑錢的工具。其實要追查一個錢包的資金流向並不困難，因為加密幣的帳簿是公開透明的，但道高一尺魔高一丈，不法分子最新招數是透過混幣網站Tornado令資金流向難以追蹤。

要避免成為罪案的受害者，用家最好避免以現金交易，並選用最大的平台。交易所可選Binance及FTX，DeFi有Curve及Aave，NFT平台有Opensea及Solanart。此外，投資者也應做足功課，研究項目的白皮書及開發團隊是否真有其人及往績，並在網上或Twitter搜尋一下看看有沒有負面消息。最後也是最重要的，當然要小心保管密碼及控制自己的貪念。

香港數碼資產學會共同創辦人

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[區偉志 加密解碼]