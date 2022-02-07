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簡志健 明智博立

投資策略

簡志健：美東汽車擅創造價值 不墨守成規

【明報專訊】在中國豪華汽車經銷商中，中升控股（0881）規模最大，2021年預期收入1860億元（人民幣‧下同），純利79億元；接着有永達汽車（3669），2021年預期收入1000億元，純利31億元；在香港上市的還有美東汽車（1268），2021年預期收入320億元，純利15億元。若以市盈率看受市場歡迎程度，以1月下旬股價計，3間公司的2021年預期市盈率分別為約15倍、6倍及30倍，以此觀之，市場着重規模，因此中升的估值相比同業明顯享有溢價；但為什麼美東規模相較如斯小，估值卻是鶴立雞群？

首先是增長，美東及中升過往數年的每股盈利增長分別平均在40%及20%水平，市場預期未來數年亦相若。看盈利效率，美東的毛利率一直高於中升約一個百分點，純利率亦稍勝；美東在2020年的股東權益回報率（ROE）為23%，亦高於中升的21%。看財務健康程度，美東在2020年尾的負債比率為61%，淨現金12億元，是唯一處淨現金狀態的中國汽車經銷商；中升的負債比率則為87%，淨負債近150億元。兩間公司的營運現金流入皆理想，明顯高於資本開支，每年也在累積更多現金，財務情况愈加健康。

同業中唯一處淨現金狀態

汽車經銷商主要包括兩大業務，新車銷售及售後服務，前者毛利率只有數個百分點，而後者標準水平在46%至48%，對整體盈利影響更大；中升的售後服務收入佔比較高，業務亦較多元化，近年大力發展的二手車業務增長非常理想，有望成為另一個催化劑。不過，新車銷售收入始終仍佔整體85%以上，加上此業務的借貸槓桿很大，經銷商入貨的大部分資金源於品牌商賒數及銀行借貸，相關利息成本控制很重要，因此市場更重視其經營效率，這正正是美東的強項。

要減少利息成本，新車在公司手上的停留時間當然愈短愈好，即要做到貨如輪轉，美東的存貨周轉天數不斷創新低，2020年尾時更低至9天，明顯優於同業，好像中升是24天，已算不錯，其他同業則更高。

美東創辦人一直視壓低存貨為第一要務，曾揚言目標是做到「匪夷所思」的零存貨，雖然對汽車經銷商來說可能性着實不高，但可見到創辦人對提升經營效率的執迷。

重視經營效率 力求壓低存貨

美東創辦人就是不用行業固有思維去經營這個行業：對大受歡迎的汽車型號，不介意每部車賺少些加速去貨而減少存貨引伸的成本；未有大力開拓二手車業務以避免增加存貨；不發展汽車金融以防增加經營風險；用數據分析率先選取適合三至五線城市，以單城單店策略去開拓，人棄我取，打下一片藍海。美東的估值溢價，除了業務增長更快外，創辦人的洞見及執行力也佔有不少比重。

（筆者為持證監會持牌人士；執筆時筆者及其客戶持有中升控股及美東汽車）

中原博立研究團隊博立聯合創辦人中原資產管理投資總監

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[簡志健 明智博立]

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