半導體製冷 只合小型裝置

188年歷史 近年發展迅速

這個現象發現了100多年，一直都沒有實際應用，主要是因為未找到合適的材料，一般金屬半導體的逆熱電效應很弱，根本就無法應用。直到後來，前蘇聯科學院半導體實驗室負責人約飛（Abram Ioffe）生前的研究資料公開，令業界知道，以碲化鉍（Bismuth telluride）為基礎的化合物是很好的逆熱電效應半導體材料，才出現首個突破。

但是之後的半導體製冷產品仍然未成熟，除了售價偏高，很少產品能達攝氏零度以下。直至近幾年，半導體製冷產品的性價比才大幅改善，愈來愈多產品能夠達到攝氏零度以下，在車載雪櫃和酒店客房雪櫃市場方面，已足以挑戰使用壓縮機和製冷劑的傳統雪櫃。近兩年，多款掛頸式個人降溫產品也有使用半導體製冷技術。

不過，半導體製冷技術只適合用來製造小容量或小範圍的製冷裝置。一旦容量較大，其成本效益就會直線下降。若是家用的雪櫃和冷氣機，仍然是以使用壓縮機和製冷劑的傳統產品較為適合。

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