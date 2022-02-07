發改委︰內地就業形勢仍嚴峻

料CPI溫和上漲 PPI升幅回落

此外，發改委預計，2022年居民消費價格指數（CPI）延續溫和上漲趨勢，工業生產者出廠價格指數（PPI）漲幅可能逐步回落，上下游價格走勢更趨協調。去年受全球原材料價格上漲影響，內地PPI增幅一度創新高，而CPI維持溫和，至致兩者的「剪刀差」一度高達逾10個百分點。

適度超前開展基礎設施投資

發改委表示，今年第一季面臨的不確定因素較多，要把政策發力點適當向前移，抓緊出台實施擴大內需戰略的一系列政策舉措，適度超前開展基礎設施投資，用好用足中央預算內投資及地方政府專項債券。當局又指，全球高通脹可能還會維持一段時間，但隨着主要經濟體貨幣政策轉向、供需缺口趨於收窄，國際大宗商品價格繼續大幅上漲動能不足，通脹壓力有望邊際減弱。當局提到，外在疫情衝擊可能逐步減弱，價格運行更多取決於經濟內在因素。