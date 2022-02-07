經濟

發改委︰內地就業形勢仍嚴峻

【明報專訊】國家發改委表示，受礙於中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力，加上疫情仍有可能反覆，市場主體尚未完全恢復，整體就業壓力不減，結構性矛盾更加突出，內地就業形勢依然複雜嚴峻。當局強調過去一年就業形勢整體平穩，惟會繼續把就業放在首要位置，組織實施「十四五」就業促進規劃，落實就業優先政策，持續改善民生。

料CPI溫和上漲 PPI升幅回落

此外，發改委預計，2022年居民消費價格指數（CPI）延續溫和上漲趨勢，工業生產者出廠價格指數（PPI）漲幅可能逐步回落，上下游價格走勢更趨協調。去年受全球原材料價格上漲影響，內地PPI增幅一度創新高，而CPI維持溫和，至致兩者的「剪刀差」一度高達逾10個百分點。

適度超前開展基礎設施投資

發改委表示，今年第一季面臨的不確定因素較多，要把政策發力點適當向前移，抓緊出台實施擴大內需戰略的一系列政策舉措，適度超前開展基礎設施投資，用好用足中央預算內投資及地方政府專項債券。當局又指，全球高通脹可能還會維持一段時間，但隨着主要經濟體貨幣政策轉向、供需缺口趨於收窄，國際大宗商品價格繼續大幅上漲動能不足，通脹壓力有望邊際減弱。當局提到，外在疫情衝擊可能逐步減弱，價格運行更多取決於經濟內在因素。

相關字詞﹕國家發改委 工業生產者出廠價格指數 居民消費價格指數

上 / 下一篇新聞

新巴母企月蝕2500萬 冀政府補貼薪金 飲食界籲寬晚市堂食 再推保就業
新巴母企月蝕2500萬 冀政府補貼薪金 飲食界籲寬晚市堂食 再推保就業
第6輪抗疫基金規模 陳茂波：不少於200億
第6輪抗疫基金規模 陳茂波：不少於200億
疫情嚴峻 工銀創興加入關閉分行
疫情嚴峻 工銀創興加入關閉分行
星級家姐蘇慧軒變身經理人 助運動員「賺多個錢」
星級家姐蘇慧軒變身經理人 助運動員「賺多個錢」
曾於大集團實習 Queenie：初創學得更多
曾於大集團實習 Queenie：初創學得更多
GOGOX獲批上市
GOGOX獲批上市
中燃副總裁李雲濤：符國策業務穩增 管理層趁跌市增持
中燃副總裁李雲濤：符國策業務穩增 管理層趁跌市增持
美資基金減持燃氣股 中資大股東增持
美資基金減持燃氣股 中資大股東增持
摩根資產管理梁碧嫻：受惠碳中和 看好潔能股
摩根資產管理梁碧嫻：受惠碳中和 看好潔能股
港股料反彈至3月 次季將更波動
港股料反彈至3月 次季將更波動
清晰醫療集資拓灣區眼科服務
清晰醫療集資拓灣區眼科服務
經濟不穩 專家學者促凍稅
經濟不穩 專家學者促凍稅
白牌煙猖獗 倡凍煙草稅
白牌煙猖獗 倡凍煙草稅
儲存易攻全幢式迷你倉 冀財息兼收 去年掃3工廈改裝 亞洲物業規模近百億
儲存易攻全幢式迷你倉 冀財息兼收 去年掃3工廈改裝 亞洲物業規模近百億
設公共空間休息區 IoT助紅酒倉控制溫度濕度
設公共空間休息區 IoT助紅酒倉控制溫度濕度
怕熱建築師 轉行搞半導體製冷
怕熱建築師 轉行搞半導體製冷
半導體製冷 只合小型裝置
半導體製冷 只合小型裝置
盼找業者合作 進軍寵物市場
盼找業者合作 進軍寵物市場
張兆聰：超跌科技股或有驚喜
張兆聰：超跌科技股或有驚喜
鄺翠玲：盈餘兵分三路 設維修教育儲蓄基金
鄺翠玲：盈餘兵分三路 設維修教育儲蓄基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：行業前景看俏 中移購12576
金子：行業前景看俏 中移購12576
張兆聰：累計跌幅大 小鵬績佳投機買
張兆聰：累計跌幅大 小鵬績佳投機買
跌市勿恐慌 加息製造入場好時機
跌市勿恐慌 加息製造入場好時機
伍禮賢：恒指上望27500 六福息高可吼
伍禮賢：恒指上望27500 六福息高可吼
簡志健：美東汽車擅創造價值 不墨守成規
簡志健：美東汽車擅創造價值 不墨守成規
《幫你格價》：善用利市錢滾出理想回報
《幫你格價》：善用利市錢滾出理想回報
高息人幣定存 慎防賺息蝕價
高息人幣定存 慎防賺息蝕價
沈永年：託運寵物到灣區 物種不同手續也異
沈永年：託運寵物到灣區 物種不同手續也異
梁振輝：歐幣策轉向 加速美元見頂
梁振輝：歐幣策轉向 加速美元見頂
陳大為：產油國「原貴族」未必想油價升穿90美元
陳大為：產油國「原貴族」未必想油價升穿90美元
區偉志：加密貨幣的黑暗世界
區偉志：加密貨幣的黑暗世界
陸振球：倘憧憬秋冬通關 留意中旅
陸振球：倘憧憬秋冬通關 留意中旅
陸振球：迎加息年 減槓桿增防守
陸振球：迎加息年 減槓桿增防守
林少陽：市場風格切換 暫降風險胃納
林少陽：市場風格切換 暫降風險胃納
謝偉銓：優質專業物管有助物業升值
謝偉銓：優質專業物管有助物業升值
李聲揚：多投資 要買保險
李聲揚：多投資 要買保險
蔡金強：此心安處是吾鄉 幸福非必然
蔡金強：此心安處是吾鄉 幸福非必然
艾雲豪：檸檬除了口號外還有的精明
艾雲豪：檸檬除了口號外還有的精明
李順威：千禧大熊市會重複嗎？
李順威：千禧大熊市會重複嗎？
劉思明：港股反彈成交偏弱須留神
劉思明：港股反彈成交偏弱須留神
何啟聰：憧憬淨息差收入增 匯控購22501
何啟聰：憧憬淨息差收入增 匯控購22501
瑞銀亞洲：倘看淡升勢難續 匯控Put 21776
瑞銀亞洲：倘看淡升勢難續 匯控Put 21776
摩根大通亞洲：港股有望續反彈 恒指購14261
摩根大通亞洲：港股有望續反彈 恒指購14261
周顯：「棄中投英」理論正確輸形勢
周顯：「棄中投英」理論正確輸形勢
張佩儀：九型人格的MPF法則（二）
張佩儀：九型人格的MPF法則（二）
王弼：用石油股利潤 買科技股落水狗
王弼：用石油股利潤 買科技股落水狗
曾淵滄：巴菲特一定不會買Meta
曾淵滄：巴菲特一定不會買Meta
湯文亮：你有冇「腦霧」？
湯文亮：你有冇「腦霧」？
陳永傑：美經濟混亂 加息忌落藥過重
陳永傑：美經濟混亂 加息忌落藥過重
廖偉強：虎年經濟樓市齊發威
廖偉強：虎年經濟樓市齊發威
布少明：廖偉強二手「價跌量升」 承接力強
布少明：廖偉強二手「價跌量升」 承接力強
馬泰陽：港未必緊跟美國加息
馬泰陽：港未必緊跟美國加息
碧桂園瓏碧最快今季批預售即登場 林曉箐料虎年樓價升10%至15%
碧桂園瓏碧最快今季批預售即登場 林曉箐料虎年樓價升10%至15%
泓碧打造全新示範屋 呎價或再新高
泓碧打造全新示範屋 呎價或再新高
外籍客1638萬即睇即買天晉3房
外籍客1638萬即睇即買天晉3房
上月十大屋苑買賣登記238宗 4個月新高
上月十大屋苑買賣登記238宗 4個月新高
虎年首周末新盤15成交 按周跌35%
虎年首周末新盤15成交 按周跌35%
中遠大廈低層叫價9780萬放售
中遠大廈低層叫價9780萬放售
映築主打兩房 鄰近港鐵站
映築主打兩房 鄰近港鐵站
帝柏海灣實呎逾2萬 料新春後持平
帝柏海灣實呎逾2萬 料新春後持平
永明雷志海：旅遊業復蘇 利歐亞經濟股市
永明雷志海：旅遊業復蘇 利歐亞經濟股市