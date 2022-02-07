經濟
新股巡禮

清晰醫療集資拓灣區眼科服務

【明報專訊】正在招股的清晰醫療（1406）專注於本地眼科醫療市場，按2020年收益計，在矯視手術（SMILE手術）及多焦距人工晶體置換術分別排名全港第一及第二。但基於大部分眼科手術的一次特質，要如何持續吸納新病人，或是開拓內地市場，將成為集團未來發展關鍵。

撰文：旻晞

先後兩次遞表申請上市的清晰醫療，上周一開始公開招股，集資最多4億元。招股價範圍較大，令集團上市後市值介乎8至15億元，相當於2021年度歷史市盈率22至41倍。單以集團目前業務僅限香港來說，定價若能貼近下限較為吸引。集團是次招股未見基石投資者，集團主要股東包括醫療行業專業投資3W Partners（33.19%）、集團創辦人謝偉業醫生（20.17%）、藥明康德（2359）（15.63%）（上述持股比重按上市後計算）；香港醫管局前主席胡定旭為清晰醫療主席兼非執董。

清晰醫療為眼科專科私營醫療機構，按弗若斯特沙利文的資料，按眼科醫療服務所得收益計，2020年在香港所有私營醫療機構中排名第四，市場份額為5%。集團為病人提供眼科服務，專注於提供各種屈光治療服務，包括SMILE手術、多焦距人工晶體置換術及植入式隱形眼鏡植入術。其中於SMILE手術（全寫：Small Incision Lenticule Extraction、全飛秒激光小切口透鏡切除術，用於矯正視力如近視）於香港市場收益市佔率達38%，可見集團屬本地眼科醫療市場的主要服務者之一。

集團主要於中環及旺角設有兩家醫療中心，及擁有11名執業醫生為病人提供服務。按截至2021年度收入分成計，主要收入來源來自屈光治療，當中SMILE手術佔總收入達45%，其次為多焦距人工晶體置換術，佔22%。除屈光治療手術，集團亦有向病人提供醫療診症及檢查服務，其主要包括評估眼部狀况，例如視力、屈光、眼前節檢查、眼底檢查及眼壓計量。惟相關診症及檢查服務佔收入比重僅4.1%，可見集團收入來源亦主要來自各類型眼科手術。

業務暫限香港 未來增長料效希瑪

上述集團業務仍僅限於香港，而香港整體眼科醫療服務市場發展相對成熟，按弗若斯特沙利文的資料，由於公營界別醫療服務的等候時間較長，且香港居民負擔私營眼科服務的能力提升，估計私營眼科服務市場的市場規模將於2025年達59億元，於2021至2025年期間的複合年增長率為6.4%。當中，屈光激光治療中個別環節，如SMILE手術的增長相對為快，估計2021至2025年複合年增長率可達24.6%，部分原因是由於SMILE手術逐漸取代較傳統的屈光手術LASIK（準分子激光原位角膜磨鑲術）。

但始終香港眼科醫療市場相對成熟，增長空間有限，以集團往績看，收入增長大體保持於中至低單位數可略知一二（表3）。至於去年首4個月的較快速增長，相信與新冠疫情有關。要尋求新發展，內地市場往往是主要出路。例如同業希瑪眼科（3309）早已走出香港，如去年上半年收入計，已有51%收入來自內地市場，2020年全年收入達7億元，幾乎為清晰醫療同期的3倍左右（兩家公司年結日不同）。故清晰是次集資所得，有逾三成用作收購大灣區內選定城市的一至兩家眼科診所的多數、或少數權益，希望借上市集資進軍內地市場，但要開花結果，相信非一朝一夕之事。

市場的局限，亦可從業務的特性分析。如上述提及，眼科醫療手術多為「一次完事」，即如近視矯視、人工晶體置換，連同計及手術前手術後覆診，如無特殊案例，病人通常便「一去不回頭」。每位病人只有一雙眼睛，故如何持續吸納新病人是行業共同面對的困難。按往績計，集團2019至2021年度新病人佔總病人比重持續減少，2019年度為72%、2021年度為56%、再至2021年7月底止4個月跌至37%左右。

留意近四成收益來自同一醫生

集團另一潛在風險，是重要醫療人員的流失。當中各醫療機構往往有所謂的「明星醫生」，「吸客能力」特別強大，清晰醫療都有一位類似的「醫生B」。2021年度集團有近35%收入貢獻是來自醫生B（表2），故清晰醫療於招股文件亦不敢怠慢，花費不少篇幅詳述醫生B對集團的影響，指醫生B貢獻收益比較大，主要是醫生B的工作時間較其他醫生長，並願意因應病人預約於周末或公眾假期工作；同時其收益大部分來自定價較高的服務等。

集團指一直和醫生B合作關係良好，認為醫生B不大可能離開集團。不過即使醫生B離開，亦不會對經營及財務產生重大不利影響，因如上述眼科手術多屬單次性質，醫生B的病人做了手術後，亦未必會再回來接受治療或手術，且集團亦續有新醫生加盟等。醫生B會否離開，或若離開對清晰醫療有何影響是未知數，但招股文件已表明，基於上市開支費用及僱員福利開支增加，對集團盈利能力造成不利影響，可能會導致截至今年3月底止年度純利大幅減少，擬認購者需留意。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

新巴母企月蝕2500萬 冀政府補貼薪金 飲食界籲寬晚市堂食 再推保就業
新巴母企月蝕2500萬 冀政府補貼薪金 飲食界籲寬晚市堂食 再推保就業
第6輪抗疫基金規模 陳茂波：不少於200億
第6輪抗疫基金規模 陳茂波：不少於200億
疫情嚴峻 工銀創興加入關閉分行
疫情嚴峻 工銀創興加入關閉分行
星級家姐蘇慧軒變身經理人 助運動員「賺多個錢」
星級家姐蘇慧軒變身經理人 助運動員「賺多個錢」
曾於大集團實習 Queenie：初創學得更多
曾於大集團實習 Queenie：初創學得更多
GOGOX獲批上市
GOGOX獲批上市
中燃副總裁李雲濤：符國策業務穩增 管理層趁跌市增持
中燃副總裁李雲濤：符國策業務穩增 管理層趁跌市增持
美資基金減持燃氣股 中資大股東增持
美資基金減持燃氣股 中資大股東增持
摩根資產管理梁碧嫻：受惠碳中和 看好潔能股
摩根資產管理梁碧嫻：受惠碳中和 看好潔能股
港股料反彈至3月 次季將更波動
港股料反彈至3月 次季將更波動
經濟不穩 專家學者促凍稅
經濟不穩 專家學者促凍稅
白牌煙猖獗 倡凍煙草稅
白牌煙猖獗 倡凍煙草稅
儲存易攻全幢式迷你倉 冀財息兼收 去年掃3工廈改裝 亞洲物業規模近百億
儲存易攻全幢式迷你倉 冀財息兼收 去年掃3工廈改裝 亞洲物業規模近百億
設公共空間休息區 IoT助紅酒倉控制溫度濕度
設公共空間休息區 IoT助紅酒倉控制溫度濕度
發改委︰內地就業形勢仍嚴峻
發改委︰內地就業形勢仍嚴峻
怕熱建築師 轉行搞半導體製冷
怕熱建築師 轉行搞半導體製冷
半導體製冷 只合小型裝置
半導體製冷 只合小型裝置
盼找業者合作 進軍寵物市場
盼找業者合作 進軍寵物市場
張兆聰：超跌科技股或有驚喜
張兆聰：超跌科技股或有驚喜
鄺翠玲：盈餘兵分三路 設維修教育儲蓄基金
鄺翠玲：盈餘兵分三路 設維修教育儲蓄基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：行業前景看俏 中移購12576
金子：行業前景看俏 中移購12576
張兆聰：累計跌幅大 小鵬績佳投機買
張兆聰：累計跌幅大 小鵬績佳投機買
跌市勿恐慌 加息製造入場好時機
跌市勿恐慌 加息製造入場好時機
伍禮賢：恒指上望27500 六福息高可吼
伍禮賢：恒指上望27500 六福息高可吼
簡志健：美東汽車擅創造價值 不墨守成規
簡志健：美東汽車擅創造價值 不墨守成規
《幫你格價》：善用利市錢滾出理想回報
《幫你格價》：善用利市錢滾出理想回報
高息人幣定存 慎防賺息蝕價
高息人幣定存 慎防賺息蝕價
沈永年：託運寵物到灣區 物種不同手續也異
沈永年：託運寵物到灣區 物種不同手續也異
梁振輝：歐幣策轉向 加速美元見頂
梁振輝：歐幣策轉向 加速美元見頂
陳大為：產油國「原貴族」未必想油價升穿90美元
陳大為：產油國「原貴族」未必想油價升穿90美元
區偉志：加密貨幣的黑暗世界
區偉志：加密貨幣的黑暗世界
陸振球：倘憧憬秋冬通關 留意中旅
陸振球：倘憧憬秋冬通關 留意中旅
陸振球：迎加息年 減槓桿增防守
陸振球：迎加息年 減槓桿增防守
林少陽：市場風格切換 暫降風險胃納
林少陽：市場風格切換 暫降風險胃納
謝偉銓：優質專業物管有助物業升值
謝偉銓：優質專業物管有助物業升值
李聲揚：多投資 要買保險
李聲揚：多投資 要買保險
蔡金強：此心安處是吾鄉 幸福非必然
蔡金強：此心安處是吾鄉 幸福非必然
艾雲豪：檸檬除了口號外還有的精明
艾雲豪：檸檬除了口號外還有的精明
李順威：千禧大熊市會重複嗎？
李順威：千禧大熊市會重複嗎？
劉思明：港股反彈成交偏弱須留神
劉思明：港股反彈成交偏弱須留神
何啟聰：憧憬淨息差收入增 匯控購22501
何啟聰：憧憬淨息差收入增 匯控購22501
瑞銀亞洲：倘看淡升勢難續 匯控Put 21776
瑞銀亞洲：倘看淡升勢難續 匯控Put 21776
摩根大通亞洲：港股有望續反彈 恒指購14261
摩根大通亞洲：港股有望續反彈 恒指購14261
周顯：「棄中投英」理論正確輸形勢
周顯：「棄中投英」理論正確輸形勢
張佩儀：九型人格的MPF法則（二）
張佩儀：九型人格的MPF法則（二）
王弼：用石油股利潤 買科技股落水狗
王弼：用石油股利潤 買科技股落水狗
曾淵滄：巴菲特一定不會買Meta
曾淵滄：巴菲特一定不會買Meta
湯文亮：你有冇「腦霧」？
湯文亮：你有冇「腦霧」？
陳永傑：美經濟混亂 加息忌落藥過重
陳永傑：美經濟混亂 加息忌落藥過重
廖偉強：虎年經濟樓市齊發威
廖偉強：虎年經濟樓市齊發威
布少明：廖偉強二手「價跌量升」 承接力強
布少明：廖偉強二手「價跌量升」 承接力強
馬泰陽：港未必緊跟美國加息
馬泰陽：港未必緊跟美國加息
碧桂園瓏碧最快今季批預售即登場 林曉箐料虎年樓價升10%至15%
碧桂園瓏碧最快今季批預售即登場 林曉箐料虎年樓價升10%至15%
泓碧打造全新示範屋 呎價或再新高
泓碧打造全新示範屋 呎價或再新高
外籍客1638萬即睇即買天晉3房
外籍客1638萬即睇即買天晉3房
上月十大屋苑買賣登記238宗 4個月新高
上月十大屋苑買賣登記238宗 4個月新高
虎年首周末新盤15成交 按周跌35%
虎年首周末新盤15成交 按周跌35%
中遠大廈低層叫價9780萬放售
中遠大廈低層叫價9780萬放售
映築主打兩房 鄰近港鐵站
映築主打兩房 鄰近港鐵站
帝柏海灣實呎逾2萬 料新春後持平
帝柏海灣實呎逾2萬 料新春後持平
永明雷志海：旅遊業復蘇 利歐亞經濟股市
永明雷志海：旅遊業復蘇 利歐亞經濟股市