港股料反彈至3月 次季將更波動

「中國及美國現時好明顯正推行不同的貨幣政策，我覺得暫時這是中國股市的機會，除非美國加息速度及力度超預期，影響中國央行再減息或寬鬆的空間，因為中國央行也要考慮對人民幣的影響，我認為在今年稍後時間才需要就此真正擔心，要看美國到底可加多少次息，再看中國有否空間進一步減息」。

美加息情况最快年中明朗化

梁碧嫻稱：「至於美國加息的情况，坦白講，這要視乎加息幾多次才可以令通脹冷卻，目前美國已出現由薪金上升推動的通脹，這是很難回落的，因此3月加息已經很清楚，若一次過加半厘更是非常強烈的訊息，但我相信聯儲局也會顧及大幅加息對經濟可能帶來的不利影響，到底今年會加息多少次，預料最快要到今年中才可以看得較清楚」。

「若中國繼續以寬鬆政策刺激經濟的話，港股短期可望繼續反覆向好，但到3月上市公司公布去年業績時， 便要進行現實檢查（reality check），例如業績會否遜於預期、會否調低今年盈利預測，所以可能要等第二季重新調整（reset）期望後，下半年的波動便會較低，這是我暫時的看法」。

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