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摩根資產管理梁碧嫻：受惠碳中和 看好潔能股

【明報專訊】中國燃氣（0384）副總裁李雲濤在上文詳細介紹內地燃氣行業增長前景，而「摩根中國入息基金 」投資經理梁碧嫻在專訪中亦透露，她看好內地2030年前碳達峰及2060年前碳中和等國策為清潔能源帶來的增長機會，因此旗下基金除了持有內地風力、水力及太陽能發電相關股份外，亦持有燃氣股，「天然氣相對（石油及煤炭）始終是較潔淨的能源」。

「摩根中國入息基金 」自2009年6月成立以來，至去年底回報近一倍，即每年平均回報約4%。梁碧嫻表示，該基金的投資範圍包括中國所有股票及債券，基準分配是六成股票、四成債券，該比例可因應市况調整，希望藉靈活資產配置，為投資者帶來相對穩定的回報，當中，由她負責的中國股票投資，投資的都是派息股，目標是建立一個可持續派息增長的股票組合，該股票組合近年約一半投資於內地A股。她說：「其實此基金之前是用另一個名，2016年才改名為『摩根中國入息基金 』。之前除了內銀股及公用股外，中國股市沒有這麼多穩定派息的股票，直至2015年下半年內地A股大跌後，中證監要求上市公司重視派息，不少上市公司亦開始穩定甚至增加派息至今。」

國策支持轉強 年初增股減債

去年11月底，「摩根中國入息基金 」股債比例分別是56.9%及43.1%，股票佔比較基準分配的60%略低，不過，梁碧嫻透露，該基金於今年初已增持股票，目前股票佔比回升至60%附近，「我們在去年第四季低配股票，直至今年初才將股票評級上調至『中性』，因為即使中國經濟短期仍然面對不少挑戰，但政策支持卻愈來愈強，而股票估值料已見底」。

太陽能玻璃股今年表現料勝去年

梁碧嫻表示，目前她在中國股市比較看好受惠政策的板塊（pro policy sector），當中包括兩類，第一類是受惠政策由緊轉鬆的周期股，例如內房股，以及相關的建材股及家電股，「即使經過近日反彈後，它們估值仍然便宜，若政策刺激持續，仍有繼續向好的空間」；第二類是受惠於碳中和此長期國策的清潔能源股，「我們的投資組合持有風力、水力及太陽能發電相關股份外，亦持有燃氣股，原因是天然氣相對始終是較潔淨的能源」。

玻璃的產業特性決定它會強者愈強，大企業會更有成本優勢，所以玻璃行業容易出牛股；而根據交銀國際研究報告，2020年內地光伏玻璃新增產能主要來自福萊特玻璃（6865）及信義光能（0968），該兩股股價在2020年勁升數倍後，去年以來轉趨反覆波動至今。

 梁碧嫻對太陽能玻璃股的最新看法是，今年表現可望勝去年：「內地太陽能玻璃股股價去年下半年普遍回吐，原因是之前升幅顯著，而且亦有新競爭對手的產能入場，市場需要時間消化。另外，去年內地多晶硅價格升到好高，不少太能能發電公司負擔不了，第二季末開始減慢安裝，亦令其他配件如玻璃需求減少。我們的看法是，太陽能玻璃供應增加及需求減少令價格下跌的情况屬短期，隨着多晶硅價格今年已見頂回落，預料會促使太陽能發電公司加快安裝，以滿足中長期的裝機目標，因此今年太陽能玻璃的供求關係亦較去年有所改善。」

內地投資新電網 可吼設備供應商

梁碧嫻透露，「摩根中國入息基金 」亦持有一些受惠於內地投資興建新電網的設備供應商上市公司：「因為增加了新能源發電機組，同時亦增加了電動車，電網投資亦需要增加，這是很確定的事」。梁碧嫻總結，清潔能源股中長期受惠碳中和的國策，是該基金的核心持股之一，「我不預期它們股價在未來3個月會大升，但長線始終受惠國策大方向」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕美國加息 信義光能(0968) 福萊特玻璃(6865) 清潔能源股 「摩根中國入息基金 」基金經理梁碧嫻

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