GOGOX在內地經營「快狗打車」品牌，在亞洲其他國家和地區則經營GOGOX品牌，中國內地、香港、新加坡、韓國及印度的340多個城市開展業務，服務包括平台服務、企業服務及愈來愈多的增值服務。

據初步招股文件，GOGOX於2019年、2020年及截至2021年9月底止9個月的收入分別為5.5億、5.3億及4.7億元；淨虧損分別為1.8億、6.6億及3.9億元。此外，於2019年、2020年及截至2021年9月底止9個月，分別有3340萬、2710萬及2030萬份託運訂單在平台上完成，交易總額分別為33.1億、26.9億及19.5億元。

金茂物業服務通過上市聆訊

此外，中國金茂（0817）旗下金茂物業服務，同樣已通過港交所上市聆訊，聯席保薦人為中金及滙豐。集團大部分收入來自物業管理服務，於2019年、2020年及截至2021年9月底9個月，總合約建築面積分別為3080萬、4050萬及4570萬平方米。

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