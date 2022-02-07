星級家姐蘇慧軒變身經理人 助運動員「賺多個錢」

中介方式合作 拒絕跑數損關係

不同於常見的合約綁定形式，Queenie指運動員工作講求彈性和自由度，故採用中介方式跟運動員合作。她解釋指：「部分運動員既係合作伙伴又係朋友，唔希望因為工作要跑數，破壞彼此之間關係。」除了妹妹蘇慧音，與Queenie合作的運動員還有劍擊的張小倫和蔡俊彥、跨欄的陳仲泓、渣打馬拉松冠軍黃啟樂等，合作價錢普遍「4位數至5位數不等」，主要包括出席活動和分享會，以及品牌在社交媒體的宣傳等。

SOOper Star的營收模式為抽取佣金，Queenie指出，由於合作機構和運動員都有不同預算，故沒有指定分成比例或金額。她笑稱曾試過「貼錢」，不過就強調「（自己）唔係開善堂，推廣本地運動員嘅同時都要賺錢」。

貫徹年輕人創業作風，Queenie實行輕資產運營模式，家裏就是她的工作間，只要一部平板電腦就可以工作。

運動世家 更了解客戶心態

香港並非沒有管理運動員的經理人公司，惟多數沿用管理藝人的一套。基於本身也是出身於運動世家，Queenie更明白和了解運動員的心態和需要，尤其是忙碌的訓練和出國比賽的時間表，這有助她代表運動員跟客戶磋商。Queenie期望讓奧運代表隊以外，卻也非常努力訓練的本土運動員，推廣至港人眼前。

運動員普遍面對相同的問題：職業生涯短、收入不穩定。Queenie希望一眾運動員能「趁後生賺多個錢傍身」，但也明白在運動員眼中，運動才是其本業，不能夠顧此失彼。其實網絡不時有聲音，斥責運動員接拍廣告太濫而出現「不務正業」印象，對此Queenie反駁「若然屬實，佢哋又點可以打入世界舞台？」

距離東奧結束已快將半年，Queenie坦言，近月活動查詢數量有下滑趨勢，不過客戶預算卻不跌反升。雖說奧運熱潮逐漸退卻，但Queenie認為，只要能夠保持曝光率、建立運動員的正面形象和價值，相信這個熱潮不會只是曇花一現。

明報記者 蔡穎霖

[專訪]