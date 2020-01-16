第6輪抗疫基金規模 陳茂波：不少於200億

強調遏制疫情才能穩經濟

港府上月收緊抗疫措施，其後公布推出第五輪「防疫抗疫基金」措施，補貼金額約35.7億元。陳茂波稱，相關支援措施已相繼接受申請，部分資助亦開始發放。

新一份財政預算案將於本月底公布，陳茂波於網誌也預告，面對國際政經大形勢仍然複雜多變，香港需要「保留一定的財政實力，以捍衛本港的金融體系的安全和穩定」。他又表示，港府「在應對中短期狀况的同時，也須兼顧中長期發展的部署」，無論是控疫防疫的工作，抑或是維護金融體系穩定，港府會「做最壞的打算和最充分的準備」。

港需保留財政實力 捍衛金融體系安穩

陳茂波說，各地的供應瓶頸持續，加上能源和大宗商品價格的上漲壓力，除了影響環球經濟增長前景外，或會令一些主要經濟體的通脹持續高企，為各主要央行收緊貨幣政策的部署增添不確定性，並增加環球金融市場和資金流向出現波動的風險；中美關係和國際地緣政治局勢的發展也須繼續留意。