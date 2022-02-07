經濟

新巴母企月蝕2500萬 冀政府補貼薪金 飲食界籲寬晚市堂食 再推保就業

【明報專訊】港府明天（8日）再研收緊防疫措施，營運新巴和城巴的匯達交通昨表示，第五波疫情之前公司已每月虧損約2500萬元，近期財務狀况急速惡化，促港府把公共交通營辦商納入第6輪防疫抗疫基金，補貼集團員工薪金。但公司強調目前未有裁員計劃。另受措施影響的飲食、零售等界別代表也希望政府提供不同支援，包括放寬晚市堂食限制、再度推行消費券計劃等，以紓緩當前困境。

匯達：客量跌逾四成 暫無意裁員

匯達交通指出，城巴新巴嚴重依賴機場及陸路口岸路線，以及過海、通勤路線的營運模式，令業務在應對持續擴大的在家工作安排、社交距離措施，及跨境旅遊限制等方面顯得尤為脆弱。新一波疫情下，城巴新巴乘客量大幅下降超過40%。公司目標維持前線員工的職位及薪金，惟近期疫情使之變得更為艱難，期望政府可以提供薪金補貼。公司發言人表示，目前沒有裁員計劃。同業九巴則表示，現階段不宜評論，有待政府公布更多詳情。

新冠疫情2020年初爆發至今，公共交通營辦商曾獲政府不同援助，包括抗疫基金下獲得燃料補貼及其他一筆過補貼，以及保就業計劃等。截至去年7月2日運輸業界合共獲得約55億元補貼，當中7.5億元為燃料補貼。另保就業計劃當中，新巴和城巴合計獲得逾1.85億元工資津貼。

髮型屋或納規管 東主憂現結業潮

明天行政會議將商討進一步收緊防疫措施，據報髮型屋、位於私人樓宇內的寺院、佛堂、拳館、教育中心等或需納入規管；並研究把限聚令及食肆堂食收緊至每枱最多2人。髮型屋老闆馮先生嘆不願停業，擔心員工手停口停，更預計業界會因沒錢交租而出現結業潮，期望政府將第六輪抗疫基金補貼金額由現時1.5萬元上調至3萬元。餐飲聯業協會會長黃家和直言第五輪抗疫基金涉資35.7億元並不足夠，也期望政府改良且再度推行保就業計劃，希望將薪金補貼「直接落打工仔袋」。另他冀政府放寬食肆晚市堂食限制，形容該措施對餐廳生意影響甚大。

黃家和冀薪金補貼「落打工仔袋」

香港珠石玉器金銀首飾業商會副理事長劉克斌則認為，防疫措施影響街道、店舖人流，希望政府再度推行消費券計劃，目標金額5000至1萬元不等，藉以刺激本港零售市道短期回暖。他坦言，行業生意較疫情前下挫逾50%，政府補貼也難以蓋過這部分損失，形容「好過冇」。

明報記者 蔡穎霖

相關字詞﹕消費券 防疫措施 新冠疫情 匯達交通

上 / 下一篇新聞

第6輪抗疫基金規模 陳茂波：不少於200億
第6輪抗疫基金規模 陳茂波：不少於200億
疫情嚴峻 工銀創興加入關閉分行
疫情嚴峻 工銀創興加入關閉分行
星級家姐蘇慧軒變身經理人 助運動員「賺多個錢」
星級家姐蘇慧軒變身經理人 助運動員「賺多個錢」
曾於大集團實習 Queenie：初創學得更多
曾於大集團實習 Queenie：初創學得更多
GOGOX獲批上市
GOGOX獲批上市
中燃副總裁李雲濤：符國策業務穩增 管理層趁跌市增持
中燃副總裁李雲濤：符國策業務穩增 管理層趁跌市增持
美資基金減持燃氣股 中資大股東增持
美資基金減持燃氣股 中資大股東增持
摩根資產管理梁碧嫻：受惠碳中和 看好潔能股
摩根資產管理梁碧嫻：受惠碳中和 看好潔能股
港股料反彈至3月 次季將更波動
港股料反彈至3月 次季將更波動
清晰醫療集資拓灣區眼科服務
清晰醫療集資拓灣區眼科服務
經濟不穩 專家學者促凍稅
經濟不穩 專家學者促凍稅
白牌煙猖獗 倡凍煙草稅
白牌煙猖獗 倡凍煙草稅
儲存易攻全幢式迷你倉 冀財息兼收 去年掃3工廈改裝 亞洲物業規模近百億
儲存易攻全幢式迷你倉 冀財息兼收 去年掃3工廈改裝 亞洲物業規模近百億
設公共空間休息區 IoT助紅酒倉控制溫度濕度
設公共空間休息區 IoT助紅酒倉控制溫度濕度
發改委︰內地就業形勢仍嚴峻
發改委︰內地就業形勢仍嚴峻
怕熱建築師 轉行搞半導體製冷
怕熱建築師 轉行搞半導體製冷
半導體製冷 只合小型裝置
半導體製冷 只合小型裝置
盼找業者合作 進軍寵物市場
盼找業者合作 進軍寵物市場
張兆聰：超跌科技股或有驚喜
張兆聰：超跌科技股或有驚喜
鄺翠玲：盈餘兵分三路 設維修教育儲蓄基金
鄺翠玲：盈餘兵分三路 設維修教育儲蓄基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：行業前景看俏 中移購12576
金子：行業前景看俏 中移購12576
張兆聰：累計跌幅大 小鵬績佳投機買
張兆聰：累計跌幅大 小鵬績佳投機買
跌市勿恐慌 加息製造入場好時機
跌市勿恐慌 加息製造入場好時機
伍禮賢：恒指上望27500 六福息高可吼
伍禮賢：恒指上望27500 六福息高可吼
簡志健：美東汽車擅創造價值 不墨守成規
簡志健：美東汽車擅創造價值 不墨守成規
《幫你格價》：善用利市錢滾出理想回報
《幫你格價》：善用利市錢滾出理想回報
高息人幣定存 慎防賺息蝕價
高息人幣定存 慎防賺息蝕價
沈永年：託運寵物到灣區 物種不同手續也異
沈永年：託運寵物到灣區 物種不同手續也異
梁振輝：歐幣策轉向 加速美元見頂
梁振輝：歐幣策轉向 加速美元見頂
陳大為：產油國「原貴族」未必想油價升穿90美元
陳大為：產油國「原貴族」未必想油價升穿90美元
區偉志：加密貨幣的黑暗世界
區偉志：加密貨幣的黑暗世界
陸振球：倘憧憬秋冬通關 留意中旅
陸振球：倘憧憬秋冬通關 留意中旅
陸振球：迎加息年 減槓桿增防守
陸振球：迎加息年 減槓桿增防守
林少陽：市場風格切換 暫降風險胃納
林少陽：市場風格切換 暫降風險胃納
謝偉銓：優質專業物管有助物業升值
謝偉銓：優質專業物管有助物業升值
李聲揚：多投資 要買保險
李聲揚：多投資 要買保險
蔡金強：此心安處是吾鄉 幸福非必然
蔡金強：此心安處是吾鄉 幸福非必然
艾雲豪：檸檬除了口號外還有的精明
艾雲豪：檸檬除了口號外還有的精明
李順威：千禧大熊市會重複嗎？
李順威：千禧大熊市會重複嗎？
劉思明：港股反彈成交偏弱須留神
劉思明：港股反彈成交偏弱須留神
何啟聰：憧憬淨息差收入增 匯控購22501
何啟聰：憧憬淨息差收入增 匯控購22501
瑞銀亞洲：倘看淡升勢難續 匯控Put 21776
瑞銀亞洲：倘看淡升勢難續 匯控Put 21776
摩根大通亞洲：港股有望續反彈 恒指購14261
摩根大通亞洲：港股有望續反彈 恒指購14261
周顯：「棄中投英」理論正確輸形勢
周顯：「棄中投英」理論正確輸形勢
張佩儀：九型人格的MPF法則（二）
張佩儀：九型人格的MPF法則（二）
王弼：用石油股利潤 買科技股落水狗
王弼：用石油股利潤 買科技股落水狗
曾淵滄：巴菲特一定不會買Meta
曾淵滄：巴菲特一定不會買Meta
湯文亮：你有冇「腦霧」？
湯文亮：你有冇「腦霧」？
陳永傑：美經濟混亂 加息忌落藥過重
陳永傑：美經濟混亂 加息忌落藥過重
廖偉強：虎年經濟樓市齊發威
廖偉強：虎年經濟樓市齊發威
布少明：廖偉強二手「價跌量升」 承接力強
布少明：廖偉強二手「價跌量升」 承接力強
馬泰陽：港未必緊跟美國加息
馬泰陽：港未必緊跟美國加息
碧桂園瓏碧最快今季批預售即登場 林曉箐料虎年樓價升10%至15%
碧桂園瓏碧最快今季批預售即登場 林曉箐料虎年樓價升10%至15%
泓碧打造全新示範屋 呎價或再新高
泓碧打造全新示範屋 呎價或再新高
外籍客1638萬即睇即買天晉3房
外籍客1638萬即睇即買天晉3房
上月十大屋苑買賣登記238宗 4個月新高
上月十大屋苑買賣登記238宗 4個月新高
虎年首周末新盤15成交 按周跌35%
虎年首周末新盤15成交 按周跌35%
中遠大廈低層叫價9780萬放售
中遠大廈低層叫價9780萬放售
映築主打兩房 鄰近港鐵站
映築主打兩房 鄰近港鐵站
帝柏海灣實呎逾2萬 料新春後持平
帝柏海灣實呎逾2萬 料新春後持平
永明雷志海：旅遊業復蘇 利歐亞經濟股市
永明雷志海：旅遊業復蘇 利歐亞經濟股市