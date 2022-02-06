薛偉傑：泰國麥記推「辣醬肉鬆軟雪糕」

與辣醬品牌Deksomboon聯乘

顧名思義，這是在軟雪糕上加上豬肉鬆和Deksomboon的辣椒醬，將甜、鹹、辣三種味道共冶一爐，符合泰國人喜愛吃甜辣的傳統。因此，消息曝光後，立刻吸引了一批泰國網民前往當地的麥當勞分店朝聖。

泰國麥當勞總經理Thanyachet Ekvejwit表示，這次在疫情中推出新食品，是希望有助取悅顧客。

當然，這麼出位的配搭並非全無爭議。有網民表示：「真的不會吃壞肚子嗎？」、「好可怕，我一點也不想嘗試。」

不過，也有多個實際吃過的網民表示，那辣醬只是微辣，不嗜辣的人也可以接受，「雖然感覺有一點奇怪，但其實意外地好吃」。

其實，設計新款食品是創新還是「騎呢」，有時真的是一線之隔。好像日本鼎泰豐近期推出「士多啤梨小籠包」和「朱古力小籠包」，反應平平。

除了被台灣人批評，這有如將小籠包變成日式大福之外，連一些日本人亦只是表示，視覺上有衝擊，但味道只是「還可接受」、「沒有很難吃」。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]