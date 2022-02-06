世銀：全球近9700萬人因疫情陷極端貧困

世界銀行估計，全球接近9700萬人因疫情大流行而陷入極端貧困。自2020年新冠疫情在全球蔓延以來，環球經濟面臨供應鏈中斷、大宗商品價格波動，以及勞動力市場供求失衡等挑戰。為應對這些困難的局面，多國政府增加支出，以應付高昂的醫療開支，提供失業援助，並幫助企業生存。各國政府為此承擔了更多債務，全球政府的債務增長速度是二次大戰以來最高。

未償還美國公債總值首破30萬億美元

以美國為例，截至今年1月底，未償還的美國公共債務總值首次突破30萬億美元大關，較2020年1月底、疫情尚未衝擊美國經濟前的水平，增加近7萬億美元，反映疫情期間聯邦政府舉債大增。

彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）指出，美國公債突破30萬億美元是危險的信號，由於歷屆政府沒有量入為出，使政府財政長期存在結構問題，疫情只是令問題惡化。該基金會預計，美國聯邦政府未來10年單是債務利息支出便超過5萬億美元。到2051年，相關開支更佔聯邦收入一半。

聯儲局主席鮑威爾早前表示，美國公債水平尚未處於不可持續的水平，但「正踏上一條不可持續的道路」，這意味債務增長速度，明顯快於經濟增長，他呼籲應盡快解決此問題。

根據國際貨幣基金組織（IMF）最新《世界經濟展望》提供的政府債務與GDP比率數據，美國公債相當於GDP的比率達133.3%，比率是全球第12高。位列首三名的日本、蘇丹和希臘，公債相當於GDP的比率更超過200%。

中低收入國家難舉債紓困

世銀發表一項研究表明，債務與GDP比率長期保持在77%以上的國家，往往經歷經濟放緩。新冠疫情加劇了自2008年金融海嘯以來一直醞釀的債務危機。IMF一份報告顯示，至少100個國家在債務壓力下，將不得不減少在衛生、教育和社會保障方面支出；約有30個發展中國家在償付債務方面遇到很大困難。

債務累積對中、低收入國家的衝擊，大於發達國家。美國等富裕國家目前仍可舉債推出財政刺激計劃，而中、低收入國家卻無力承擔此類措施，令全球財富分配更不平衡。

[企業地球村]