珀麗灣2房戶 低市價約5%易手

浪濤苑雙號屋3200萬成交

另外，青衣盈翠半島「開齋」，錄虎年首宗成交，亦屬減價個案。中原地產資深分區營業經理李永康稱，單位為10座中高層F室，屬實用面積659方呎3房連套房戶，向南享海景，附設企理裝修，原業主早在去年10月起放售，當時叫價1350萬元，放盤逾3個月後，獲同區分支家庭垂青，雙方議價後，減價95萬元或7%後，以1255萬元易手，實呎19,044元，屬市價水平。原業主2012年以688萬買入，持貨約10年，帳面獲利567萬元，物業期內升值約82%。

個別業主不看好後市，蝕讓沽貨，世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢坑口永隆路浪濤苑雙號屋，實用1899方呎，4房連套房及連工人房間隔，享海景，最新以3200萬元成交，實呎16,851元。原業主2015年4月以3990萬元購入，持貨約7年，帳面蝕讓790萬元或近20%離場。

恆大‧珺瓏灣推大抽獎 送3房單位

此外，一手市場暫未有全新盤推售，昨日僅錄得約10宗一手成交，其中內房恒大（3333）為求吸客，就旗下已屆現樓的屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣舉行大抽獎。負責銷售恆大‧珺瓏灣的福彩發展董事王彬然表示，集團推出「迎金虎、賞千萬」大抽獎，按條款規定購買3房單位或獨立屋之業主，將可獲得相應數量的抽獎券，由1張至5張不等，買家登記後可參與抽獎，中獎者將獲贈珺瓏灣估值約1000萬元3房單位。如購入物業的業主已接種新冠疫苗一劑或以上，更可額外多獲一張抽獎券，抽獎結果將今年10月1日在抽獎網頁公布。

王彬然又稱，自今年1月委託美聯物業獨家代理出售珺瓏灣後，一個多月來售出19伙，套現約1.12億元，而整個項目自2019年10月起推售至今，累售1729伙，佔全盤1982伙的87%，套現85.718億元，平均呎價16,794元。

[香港地產]