科網巨擘業績迥異 分析：Meta未來盈利偏弱

Alphabet微軟季度利潤升逾兩成

受Tiktok等新興對手競爭及蘋果（美：AAPL）近期更新iPhone私隱政策等因素影響，Meta上季純利按年下跌至102.85億美元（約800.17億港元），跑輸同業Google母企Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）等季度利潤均分別錄逾兩成升幅。另廣告收益錄326.39億美元（約2539億港元），按年增長兩成，升幅同樣較同業遜色。

Meta又預告，蘋果私隱政策更新影響將會延伸至今年，集團年內收入或減少100億美元。易方資本投資總監王華表示，由於iOS客戶更願意投放資源、製定精準廣告；加上部分facebook用戶不滿其使用政策，導致活躍用戶流失，因而令Meta廣告收入受挫，並與Alphabet業績表現大相徑庭。

王華又認為，現時Meta本業正被蠶食，其中由特朗普創辦並正計劃上市的社交平台TRUTH Social，或將攤薄facebook用戶量，相信平台用戶數量、廣告等部分業務將續下跌。他續稱，元宇宙硬件設備研發費用高昂，預計有關收益短期內亦未能彌補本業下跌速度，料未來Meta盈利走勢偏弱，而隨着元宇宙產品發布時間，集團股價屆時或會帶來一陣刺激。