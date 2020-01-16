美股大幅波動 納指ETF沽空比率逾年半新高

亞馬遜單日市值增1900億美元

電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）去年第四季純利按年增長近1倍至143億美元，每股盈利達27.75美元，遠超分析師預期，周五股價大升13.54%，且市值增約1900億美元，創下美股有史以來最大單日市值增幅，現市值約1.6萬億美元。閱後即焚通訊軟件Snapchat母公司Snap（美：SNAP）上季首次實現季度盈利，股價亦飈58.82%。

美股近月大幅波動，尤以過去一周多家科網巨企公布業績，納指波動極大，納斯達克VIX指數的10天移動平均線，近日升至逾30，且升穿去年首季高位。沽空納指ETF佔發行股份比率升至近6%，創逾一年半新高。沽空標普500 ETF佔發行股份比率也升至近6%，是13個月來高位（見圖）。《金融時報》引述高盛策略師Rocky Fishman稱，流動性已大幅減弱，過去兩周，交易員可以買入或賣出e-mini標普500指數期貨（押注美股走向的最流行工具之一）的價格差異經常達到50美仙，是市場處於健康時標準差距25美仙的兩倍。

永明資產管理首席投資策略師雷志海表示，隨着多國央行步入加息周期，相信投資者會開始考慮利息成本，投資選項或會淘汰以往在超級寬鬆貨幣政策環境下輕易籌集資金的「夢想創業家」，雖然不認為納指短期會「冧市」，但料投資者取向會更「選擇性」，支持業績「交到成績」、現金流健康的公司。

分析：恒指短線偏強 本周或試25000點

至於港股，雷認為隨着內地監管政策呈鬆綁意向、貨幣和財政政策有支持措施，加上中概股年內或回流香港等，恒指今年有機會見28,000點水平。

光大證券國際證券策略師伍禮賢稱，恒指短線技術形態偏強，且本周北水回歸，料周內可試25,000點阻力位，而過年前後已累升千點，市場或現獲利情况，惟恒指下行空間不大。

此外，市場擔憂主要產油國持續政治動盪導致供應中斷，油價創7年新高，周線連升7周。布蘭特期油曾觸及2014年10月來最高的93.7美元，收報每桶93.27美元，升2.4%。紐約期油曾升至93.17美元，為2014年9月以來最高，收報每桶92.31美元，升2.3%。紐約期金收報每盎司1807.8美元，升0.2%。美匯指數收報95.48，升0.1%。