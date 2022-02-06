銀行避疫 關閉一成至四成分行 中銀關51網點 渣打最多關29間

明報記者 胡學能

渣打銀行由本周二（8日）開始，實施分行分批暫停服務安排。該行指為配合政府最新防疫措施，2月8日至25日縮減分行服務，8至11日，有29間分行暫停服務；14至18日，換第二批21間分行暫停服務；21至25日，再轉第三批23間分行暫停服務。至於12日、19日等周六，除6間分行維持服務，其餘分行暫停營業。該行稱相信以上安排可減少社區接觸，預防病毒進一步在社區傳播，保障客戶和員工安全。

恒生地面分行服務至下午3時半

大新銀行（2356）回覆，現正進一步檢視分行營業安排，有關詳情將於本周初公布。根據上述公布，銀行關閉的分行佔其網點一成至四成不等。

金融界立法會議員陳振英表示，平日關閉部分分行的做法，於前年疫情嚴峻時亦曾實行，當時業界冀保留實力運作，不希望出現大規模感染而影響服務提供，今次有銀行實行分行分批暫停服務，相信背後精神亦如同分組居家工作，以達防疫效果。

金融界議員：區內有其他分行維持服務

陳振英稱，業界關閉銀行分行前，都會與金管局溝通，即使有分行關閉，一般而言，區內會有其他分行仍維持服務，對使用分行的市民而言，會是可步行距離之內，而關閉部分分行後，料自動櫃員機取鈔需求增加，銀行會通知解款公司有需要時加密解款頻率，或由每日1次增至2次。

工聯會立法會議員麥美娟表示，銀行暫時關閉部分分行安排，會對不懂用網上銀行的長者構成較大不便，但理解銀行有防疫、保護員工的需要，冀銀行盡量作平衡。至於受影響的市民或轉用其他分行，人流增加而衍生潛在傳染風險，她認為銀行或需在有關分行做好人流管制。

金管局發言人回覆，自疫情發生後，該局一直與銀行業保持緊密聯繫，不時提醒銀行因應疫情發展採取適當措施，保障員工和客戶的健康，並確保銀行在疫情下仍能持續為客戶提供服務。據該局了解，近日疫情轉差，主要銀行都認同有需要減少分行運作數目或縮短分行營運時間，以減少人流。至於具體如何執行，銀行會因應自身情况作出決定。

本港多家銀行早前已因應疫情，宣布提早大部分以至所有分行關門時間，以及周六只開小量分行。

如欲了解更多銀行關閉分行情况，可登入明報財經網：link.mingpao.com/72503.htm