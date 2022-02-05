新地7商場 播放北京冬奧賽事

此外，apm、大埔超級城、世貿中心、元朗廣場及新翠商場等15個新地商場，將伙拍超過100間特色餐飲加碼延長《晚市美食狂賞》優惠至2月底，晚市外賣自取高達100%回贈。由即日起下午6時後，顧客於推廣期內到指定食肆外賣自取滿100元或以上（以即日電子貨幣計算），最高可享100%回贈，換領高達800元商場電子美食優惠券兼獲贈2倍積分優惠。

Mega Box消費3800元送酒店朱古力

新春氣氛持續，加上元宵佳節及情人節臨近，各大商場均趕緊推出應節裝飾及消費優惠。嘉里（0683）旗下九龍灣商場MegaBox 由即日起至3月6日，與羚邦集團（2230）代理之emoji聯乘，呈獻「喜運齊來遊樂園」大型賀年裝置，提供六大打卡位供市民拍照。MegaBox內多間商戶亦將提供不同精選產品優惠，部分優惠低至一折。另外，於2月元宵佳節及情人節檔期，MegaBox亦將推出「浪漫情人節消費賞」，市民消費滿3800元，即可換領九龍香格里拉大酒店朱古力；而MegaClub會員於指定商戶消費，可額外獲贈電子抽獎券1張，有機會贏取總值逾30萬元豐富獎品。