東涌流標商業地下周五起招標

最高估值逾55億 每呎約4400元

市場普遍預期，政府最快於本月底公布新一年度賣地計劃。上述地皮佔地約13.28萬方呎，位於東涌迎東邨東面，指定作非工業（不包括住宅、酒店、倉庫及加油站）用途，可建樓面約126.1萬方呎。資料顯示，地皮曾於2020年10月招標，當時只收到3份標書，分別為獨資入標的長實（1113）、新地（0016），另信置（0083）伙嘉里（0683）入標，由於地皮入標價未達政府底價，故不接納3份標書，最終流標收場。

發展局長黃偉綸去年底公布本季度賣地計劃時表示，重推東涌第57區商業地，相關賣地條款重新調整，包括容許作數據中心，而可發展辦公室的樓面比例亦較高，對出售地皮樂觀並充滿信心。綜合市場人士估算，項目估值約33.54億至55.47億元，折合每方呎樓面地價約2600至4400元。

石湖圍逾4萬呎農地4500萬易手

另外，去年公布的施政報告提出「北部都會區」，區內農地即吸引財團收購，資料顯示，毗鄰新地石湖圍項目的一幅地皮、即丈量約份105約地段577號餘段（見地圖），佔地約4.22萬方呎，上月以4500萬元易手，呎價約1066元，買家以利榮發展有限公司作登記，據悉為本地廠家。

上述農地項目除鄰近港鐵北環線的新田站，日後有望改劃作住宅用途之餘，亦與新地、置地所發展的石湖圍項目僅相隔一條馬路。事實上，新界東北接連有地皮獲財團購入，如古洞北近河上鄉的一籃子農地，去年底就以逾1.15億元獲得財團收購，農地佔地約4.75萬方呎，即每方呎約2420元。