持牌代理42317人 連續6個月破頂

中原美聯虎年大派開單利市

另外，中原地產一眾管理層昨於總部向後勤同事大派50元開工利市，而公司今年共派出超過6700封開工利市，總值33.5萬元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原地產住宅部營業員凡於1月20日至2月4日促成任何物業（不包括車位）買賣及租賃成交，可獲500元開單利市，而截至2月3日，15日內中原已派出821封開單利市，合共金額逾41萬元。

美聯物業新春期間亦連環促成成交，今年更已派發逾60萬元的「虎年開單利市」予成功促成租賣交易的前線精英。美聯（1200）副主席黃靜怡表示，現時業主開價隨疫情回軟，減價盤持續獲承接，反映市場購買力未斷。與此同時，股市於虎年首日「紅盤高開」，展現新氣象，料未來「樓股齊起動」，樓價「穩中向好」，全年升約5%。