家庭客5666萬連購128 WATERLOO兩伙

實呎逾3.2萬成交 項目已售36伙

128 WATERLOO昨日透過招標連售2伙3房戶，套現逾5666萬元，據悉，2伙單位買家為同一組家庭客，一連購入兩伙實用842方呎的3房單位，單位包括12樓D室，以2921.74萬元成交、實呎34,700元；以及8樓D室，成交價為2745萬元、實呎32,601元。萊蒙國際集團銷售及市場總監蘇誦豪表示，128 WATERLOO之3房單位僅11伙，集團亦採惜售策略，暫時只推出7伙以招標形式發售，至今已售出6伙；截至昨日，項目以價單及招標形式共售出36伙，套現逾 5.7億元。

MONTEREY 4房近3000萬沽

另會德豐旗下樓盤連環錄得成交，將軍澳MONTEREY 2A座3樓A室，實用1159方呎，4房間隔，望海景，以2983.5萬元售出，實呎25,742元，另KOKO HILLS 3座1樓H室特色戶，實用499方呎，2房間隔，連341方呎平台，以招標形式售出，成交價1114萬元，實呎22,325元。發展商表示，旗下項目於虎年首個工作天即錄2宗大額成交，合共套現4097.5萬元，而MONTEREY一周內錄得3宗大額成交，共套現逾9300萬元，可見市場對優質特色戶或大單位需求殷切。

此外，嘉華（0173）營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，今年為集團豐收年，全年料推4盤，其中元朗錦上路站上蓋項目料於上半年推售，而美聯為嘉華旗下啟德嘉峯匯首10名買家送出「消毒衣物護理機」，總值約15萬元。

畢架．金峰推730天提早入住付款

至於遠展（0035）沙田畢架．金峰早前推出12伙分層單位招標，項目將提供「730天提早入住付款計劃」。