美上月新職47萬 遠勝預期 Omicron蔓延未見影響 失業率僅微升

由於醫療保健及休旅行業等需要與人接觸的崗位往往沒有帶薪病假，令這些休假工人可能被臨時歸入失業人口，或導致相關行業的職位數量被扭曲。美國上月失業率微升至4%，按月升0.1個百分點，不過仍接近於歷史低位。

亞馬遜Snap帶動 納指早段升

非農職位增長比預期強勁，預示聯儲局可繼續推進最早於3月開始加息的計劃，令債價受壓。美國10年期國債孳息率升穿1.9厘，是2020年1月以來最高。德國10年期國債孳息率亦升至0.2厘。道指早段下滑。亞馬遜（美：AMZN）及Snap（美：SNAP）業績理想，帶動以科技股為主納指早段回升。

布油見93.5美元 逾7年新高

美國廣泛地區受暴風雪吹襲可能影響原油產量，加上烏克蘭局勢緊張，刺激油價午夜前升逾2%。紐約期油逼近每桶93美元，布蘭特期油升至每桶93.5美元，創逾7年新高，意味通脹仍會在高位徘徊。

利率期貨數據顯示，交易員押注3月加息四分之一厘的概率為71.2%，加息半厘的概率達28.8%。不過本周發表講話的多名聯儲局官員，沒有一位支持3月加息半厘，即使是最激進的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）亦僅表示，市場預期今年加息5次不算離譜，似乎聯儲局官員更傾向循序漸進加息。

由於勞動力短缺，美國1月私營企業工人的平均時薪按年升5.7%，遠高於分析師預期的5.2%，增幅幾乎是新冠疫情爆發前的兩倍，進一步加劇市場人士對通脹持續的擔憂。受Omicron蔓延的影響，缺勤人數（因病不工作的人）由12月的170萬，升至1月的360萬。上月勞動力參與率升至62.2%，為2020年初疫情爆發以來的最高水平，不過仍低於疫情前的63.4%。更多人重投職場，美國就業職位增加，僅比2020年2月美國疫情惡化前少290萬個。經濟師傾向認為，當疫情持續消退，就業市場可望於今年稍後進一步復蘇。

（綜合報道）

[國際金融]