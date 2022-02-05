冠君挖角九倉 侯迅接任行政總裁

侯近年主力內地發展

冠君產業表示，侯迅同時將接替鄺志光出任為集團披露委員會主席以及財務及策劃委員會成員，另獲委任為冠君所有特別目的投資工具董事，鄺志光將續留任為公司執行董事。

根據冠君公告稱，侯迅為香港註冊建築師，擁有超過23年世界級商業綜合體設計、規劃、項目管理及資產管理經驗，此前受聘於一家香港上市地產公司，主要負責其中國大陸旗艦投資物業的資產管理工作。

侯迅畢業於香港中文大學，擁有建築碩士及社會科學榮譽學士學位，現為香港建築師學會會員及全聯房地產商會商業地產研究會副會長。另據公開資料顯示，侯迅加入冠君前，曾先後受聘於恒隆（0101）及九倉中國。

冠君旗下主要投資物業包括中環花園道三號寫字樓、朗豪坊商場及辦公樓等香港物業，並於去年收購倫敦市中心一幢物業約27%股權，目前未有任何內地物業，今次邀請近年主力在內地發展的侯迅出任行政總裁，未知是否與未來發展方向有關係。