嘉利國際擬分拆內房業務上市

嘉利表示，集團僅以分派及介紹方式出售股權，不會向公眾發售任何新股份或任何其他證券，因此嘉創房地產股東的間接應佔權益不會被攤薄。另外，由於早前宣布收購的兩家公司Kar Info International Property Limited及東莞市嘉訊通電腦產品有限公司，均將成為分拆集團的一部分，分拆建議須待收購交易完成後才可進行。

房地產業務去年多賺67%

集團指出，分拆能讓餘下集團及分拆集團各自更有效地將其資源分配於各自的業務，亦可通過更好地識別並確定分拆集團的價值，釐清權益，並為股東創造或釋放價值。嘉利本身屬港資廠商，近年將部分內地廠房轉型作房地產發展用途，截至去年3月底止年度，集團整體經營溢利5.3億元，按年增40%，當中工業和房地產業務分別為3億及2.3億元，同比分別升25%和67%。集團當時預計，隨着房地產業務日漸成熟，對盈利的貢獻將逐漸增大。