上月GMV近7億新高

【明報專訊】港府上月因新冠變種病毒Omicron疫情肆虐，再度收緊本地防疫措施，帶挈網購、民生類別商戶疫市受惠。本地網購平台龍頭HKTVmall母企香港科技探索（1137）昨日收市後公布，平台上月錄得近7億元訂單總商品交易額（GMV），按月升14.4%，並較2020年同期上漲23.9%，創歷來單月GMV新高，而且是首次連續兩月GMV高於6億元水平。