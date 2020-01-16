HKTVmall泄客戶資料 暫未見損失 包括地址電話等資訊 王維基：全力防範同類事故

明報記者 蔡穎霖

戶口若被盜用購物 公司承諾賠償

公告指出，於1月26日發現其電腦系統出現不正常及可疑的活動，有位於其他亞洲地區的伺服器未經授權取覽HKTVmall的客戶資料。根據公司現時的調查顯示，在HKTVmall的438萬登記客戶資料中，僅有小部分資料被取覽，但指平台未能確定受影響的客戶名單。

稱未確定受影響客戶名單

集團表示，今次外泄資料包括帳戶登記人稱謂、登入密碼、登記及聯絡之電郵；2014年12月至2018年9月訂單的收貨人稱謂、相關送貨地址與聯絡電話；及曾連結至平台的Facebook帳戶或Apple ID的資料，例如生日日期、登記人稱謂或電郵。公司表示，現時沒有證據顯示客戶的資料被濫用或引致客戶的任何財務損失。港科探索亦已將今次事件向警務署及私隱專員公署報告，亦透過電郵或HKTVmall的系統信息通知全體客戶。

港科探索副主席兼行政總裁王維基昨日發稿向客戶表示深切歉意，更指出於發現事件後，管理層、技術部門，以及兩間網絡保安公司已進行調查及加強系統保安，將全力堵截不法行為及採取嚴密措施，防範同類事件再次發生。

王維基致歉 稱加強系統保安

另外，公司透露已開展一系列行動，包括端點偵測和回應，透過人工智能主動識別及調查任何可疑的網絡及系統活動，持續監控、紀錄及分析。同時亦會增設由國際專業網絡保安公司提供的資訊安全監控中心服務，集中式即時掌控資料保安狀態。

此外，港科探索也會參與互聯網安全性中心基準的Level One Profile，有助減低網絡攻擊界面；以及着手研究進一步減少收集及保留客戶資料，進一步加強客戶免受網絡攻擊影響。