內房1月賣樓未改善 當代景瑞跌七成

內房股板塊在虎年首個交易日表現一般，多跑輸大市，當代置業昨日全日收升0.7%，大發地產收升0.2%，景瑞則收跌近1%。當代置業上月合約銷售額約6.92億元（人民幣．下同），按年下跌71.61%， 其中物業合約銷售額跌77.9%至5.34億元，車位合約銷售額則大升5.9倍至1.58億元。物業合約銷售面積跌72.07%至6.77萬平方米。銷售均價跌20.79%至每平方米7879元。

股價昨普遍跑輸大市

景瑞上月合約簽約銷售額6.34億元，下跌77.5%；合同銷售面積跌74.2%至3.73萬平方米，銷售均價跌13.1%至每平方米17,016元。此外，大發地產上月合同銷售金額10.11億元，下跌71.9%；合同銷售面積跌73.2%至5.98萬平方米；平均銷售價則升4.8%至每平方米約16,896元。

內地日前公布，上月百城新建住宅樓價按月再跌0.01%，連續3個月下跌，惟跌幅較去年12月收窄。中央去年整頓房地產行業融資限制，雖多次傳出放寬融資，但未能刺激市場氣氛。