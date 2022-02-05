1月現樓按揭逾1.3萬宗 創逾10年半新高

若按年計，上月份現樓按揭宗數比去年同期增44.2%，樓花按揭宗數增26%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年開始按揭宗數表現非常不俗，相信是由於近月二手市場議價空間增大，以及部分一手現樓陸續上會。他指近月二手樓價雖有輕微回調迹象，但亦令樓市交投增加。樓花按揭方面，上季的一手供應維持穩定水平，加上樓花按揭比現樓按揭較滯後，故上月份樓花按揭宗數上升。

中銀市佔率30.7% 連續6月居首

中原按揭董事總經理王美鳳表示，1月份現樓按揭登記升幅大，是由於大量一手已屆現樓期上會所帶動。她指政府放寬按保後，若屬於樓價1000萬元以下之單位，不少買家選擇建期，以便待現樓階段可申請高成數按保，1月份現樓按揭登記包括了嘉峰匯、SEA TO SKY、MARINI、MONTARA、山麗苑，這5個樓盤已有合共約5470個登記。

中銀香港（2388）連續6個月於現樓銀行市佔率居首，市佔率30.7%；匯豐以市佔率17%排第二；恒生銀行（0011）市佔率16.8%，排第三。

四大銀行及中小型銀行市佔率差距擴闊，上月四大銀行現樓市佔率由上月67.2%增至74.1%。曹德明表示，各銀行已開始爭取今年的按揭業務，並相繼推出各項優惠吸引客戶。