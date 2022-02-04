恒地土瓜灣下鄉道項目批強拍 底價3年倍升

屬樓齡61年舊樓 底價9.25億

據判書指出，上述物業早在1960年落成，樓齡高逾61年，地盤面積約9733方呎，現時為樓高8層的舊樓，物業目前狀况並不理想，亦未能符合現今的安全標準和法定要求，維修成本不符合成本效益，故批准以底價9.25億元強拍。

根據恒地年報資料顯示，上述地盤計劃連同周邊同系地盤一併發展，發展範圍包括土瓜灣道68A至76B號、落山道58至76號、下鄉道14至20號、麗華街1至7號，以及美華街1至9號及2至8號，預計整個地盤總面積合共約4.25方呎，預計可建總樓面面積涉約37.43萬方呎。

連周邊同系地盤 可建樓面37萬呎

另資料顯示，恒地去年11月已經透過強拍，以底價9.62億元統一土瓜灣落山道58至70號、美華街1至9號和下鄉道18及20號的全部業權，連同剛批出強拍令的地盤，恒地將統一該重建項目接近四成發展範圍，餘下物業亦已向土地審裁處申請強拍，預計將陸續獲批強拍令，以統合上述地皮全部業權。