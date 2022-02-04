牛年買賣登記9.2萬宗 創9年新高

【明報專訊】新一波疫情仍然未完全受控之際，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，2021年疫情相對平穩受控，造就一、二手及工商舖整體物業交投在辛丑牛年量、值齊升；展望壬寅虎年，在需求持續、中港恢復通關的憧憬帶動下，料樓市可維持量穩價升之勢；綜合土地註冊處數據，截至2021年1月30日止，辛丑牛年（牛年為2021年2月12日至2022年1月31日）全港整體暫錄91,880宗樓宇買賣登記、涉總值約8856.1億元，預測牛年全年登記量及總值，最終可達92,100宗及8880億元，較對上的庚子鼠年（2020年1月25日至2021年2月11日）錄79,289宗、涉資7081.19億元，分別升16%及25%。
料涉資8880億創歷史新高
事實上，相關物業登記量屬連升兩年，並創9年新高(2012至13年的龍年、錄逾12.3萬宗)，亦是繼2017至18年(雞年)後，4年以來再破9萬宗；同時，成交總值亦連升兩年，並創歷史新高。
陳表示， 一手住宅在牛年表現不俗，總結全年(截至1月30日止)，全港一手住宅買賣登記共錄18,166宗，較鼠年錄16,624宗升逾9%；同期成交總值亦較鼠年大升29%，共2369.01億元。
整體一二手住宅交投不俗
二手住宅主要受惠牛年絕大部分時間疫情均見穩定，刺激用家及投資者入市；當農曆新年過後，去年3月至7月，二手住宅按月買賣登記普遍接近或逾6000宗，惟下半年受股市急跌拖累，導致買賣登記量下挫，惟普遍仍有3000至4000宗。
總結牛年，全港暫錄57,370宗二手住宅買賣登記、涉總值4958.08億元，登記量及總值較鼠年分別大增逾一成及近兩成。
另外，非住宅物業市場去歲表現亦凌厲，因為撤銷非住宅雙倍印花稅DSD的措施，刺激資金趁低重投工商舖物業，帶動牛年全年非住宅買賣登記暫錄約16,344宗、涉資1,529.01億元，按年分別升45%及49%。
資金重投工商舖 價量升逾四成
陳海潮展望，隨着壬寅虎年到來，期望疫情持續溫和受控，而之前積聚的購買力，可望在新春假期後回流市場，預期至虎年年底，整體樓宇交投量可望繼續在9萬宗高位徘徊，而住宅樓價於虎年料可錄約8%至10%升幅。