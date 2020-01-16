4新盤擬本月出擊 共涉810伙

畢架．金峰首推12伙 初七起招標

受新一波疫情、港府再收緊多項防疫措施影響，近日新盤交投氣氛遭打擊，綜合市場資訊，今年1月全月整體新盤成交錄約695宗，相較2021年12月全月錄約860宗，按月下挫近兩成。

雖然2月向來屬新盤交投淡季，加上現時新一波疫情仍未完全受控，但踏入虎年後，遠展（0035）旗下已屆現樓的沙田大埔公路豪宅畢架．金峰，除接受準買家預約參觀現樓示範單位外，亦上載首個銷售安排，將於2月7日起（下周一、農曆年初七），推出12伙分層單位招標。畢架．金峰是次推出的12伙，位於第1座2樓及7樓，屬3房連1套房或3房連2套房間隔，實用介乎1019至1337方呎，每戶均設獨立升降機大堂。招標日期由本月7日至3月31日，採每日截標形式。

至於短期擬登場、規模最大的新盤，為會德豐地產旗下、樓花期長約13個月的啟德MONACO MARINE，提供559伙，早前已獲批預售樓花同意書，預計短期內上載樓書，首張價單料將涉項目兩成單位、即約112伙，當中包括3房連套房單位。

MONACO MARINE料快上樓書

會德豐地產常務董事黃光耀早前表示，MONACO MARINE 以2房單位為主打，另約三成為3房戶、約兩成為1房戶，當中3房單位大多享維港海景。值得留意的是，同系去年開售的啟德同區MONACO ONE，平均成交實呎約2.51萬元，料MONACO MARINE首批售價較1期有約一成加幅。

至於嘉里（0683）旗下現樓豪宅、位處九龍半山龍駒道的緹外，亦部署展開銷售，預計以招標形式為主。緹外早前已經上載樓書，總共提供64伙，包括3座院墅、61間分層大宅（實用面積3466至8583方呎），面積最大為院墅C，實用面積達11,692方呎，料屬九龍區最大的屋苑式洋房，勢成今年焦點超級豪宅。