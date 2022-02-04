嘉華5新盤虎年登場 涉近8200伙 嘉林邊道嘉琳擬今季內招標

明報記者 陳寶恩

嘉華系樓盤2021年在本港售逾1100伙、吸金總額約150億元，當中以與信置（0083）、會德豐地產等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列佔最多，期內售約692伙，套現93億元；至於獨資發展的啟德嘉峯匯、大埔白石角嘉熙，分別售約333及116伙，共套現約55億元。

嘉華溫偉明：今年樓價看升3%至5%

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，2021年全年本港一手成交量約1.72萬宗，較2020年全年上升約18%，反映樓市未有受疫情影響，預期樓價將平穩發展，今年樓價將有3%至5%升幅。

事實上，嘉華計劃虎年推出5個全新樓盤，共涉近8200伙；溫偉明表示，集團獨資發展的豪宅、已屆現樓的嘉林邊道嘉琳，提供5幢洋房式單位，早前已招待代理高層參觀現樓，將安排準買家預約參觀，最快首季招標。

跑道區兩合作項目涉4100伙

嘉琳去年9月已上載樓書，5伙實用面積介乎4171至4578方呎，各幢均連231方呎庭院和959方呎天台。

另4個大型全新樓盤均屬合作項目，包括與信置、中海外（0688）合作的元朗錦上路站項目，提供約2200伙，而第1A期涉715伙，市場估計最快有機會於3月登場。

至於兩個位處啟德跑道區全新盤，包括與中海外、會德豐地產合作的啟德第4A區1號項目（逾2100伙），分兩期發展，第1期涉1017伙，去年已入紙申預售；另與中海外、恒地（0012）及九倉（0004）合作的啟德第4A區2號項目（逾2000 伙），第1期涉636伙，去年亦已申請預售。

此外，與信置、招商局置地（0978）及港鐵（0666）合作的將軍澳日出康城第11期（約1880伙），去年底同樣已申請預售。

映築均呎2.33萬加推68伙

其他新盤方面，個別市區新盤加推應市；恒地（0012）與市建局合作的長沙灣青山道映築，早前推出4張價單共206伙，除2伙位於5樓及6樓的市區重建局「樓換樓計劃」單位，及1伙已公布停售單位外，兩輪銷售累沽203伙，昨推出5號價單共68伙應市，稍後開展新銷售。

映築5號價單提供68伙，包括60伙2房、8伙2房連儲物室，實用322至377方呎，維持最高5%直減折扣，折實價689.98萬至945.53萬元，整批折實均呎23,316元，比項目1月首推68伙（當中66伙由恒地銷售），折實均呎21,379元，調高約9%。

另恒地同系大角嘴利奧坊第4期，涉逾600伙，預計首季將推出，而下半年焦點將集中在啟德跑道區合共4個合作項目。