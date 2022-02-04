英倫銀行再加息遏通脹 上調至0.5厘符預期

英倫銀行於去年12月，將基準利率由0.1厘的歷史低位上調至0.25厘，成為新冠疫情爆發以來首家加息的主要央行。英倫銀行預告，如有需要，將進一步加息。交易員預計，英倫銀行的基準利率將在5月升至1厘。英鎊兌美元微升至接近1.36。

英倫銀行按照其前瞻指引，在基準利率達到0.5厘時收緊量寬，宣布將透過停止對到期資產再投資，降低其公司債券購買目標。英倫銀行預計，通脹率將在今年4月達到7.25%的峰值，在今年中開始回落，並在兩年時間接近2%的通脹目標。

歐央行按兵不動 料高通脹今年緩解

雖然歐元區1月按年通脹5.1%創歷史新高，歐洲央行強調高通脹將在今年緩解，維持三大關鍵利率不變。不過投資者開始押注歐洲央行今年可能加息兩次。歐元兌美元升近1%，漲至1.14。

歐洲央行重申放慢資產購買的承諾，第一季的「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」淨資產購買額度，將低於此前一季。歐洲央行將在2022年3月底，停止PEPP的淨資產購買操作。不過歐央行將把PEPP的到期證券本金再投資，而此舉將至少延續至2024年底。

歐洲央行又將遵循去年12月政策會議的逐步減少資產購買的決定，今年第二季的資產購買計劃 （APP）每月淨購買規模為400億歐元，第三季降至300億歐元；由2022年10月起，將保持每月200億歐元的淨資產購買額度。

（綜合報道）

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