寶馬今年港推3新電動車 料佔銷量40% 跟地產商合作 核心區商場置充電站

明報記者 周綺琪

環境局去年3月發表香港未來近30年汽車市場發展計劃，宣布將於2035年禁止燃油私家車新登記，並銳意2050年或之前全港可達至汽車零排放目標。據運輸署統計，截至去年11月底止，電動車製造商特斯拉（Tesla）（美：TSLA）在港汽車銷售量多達7252輛，較2020年全年的3477輛上升1.09倍，並超越行業龍頭豐田汽車（TOYOTA）及本田汽車（HONDA）。

梁健燊：首次購買稅優惠增需求

至於去年首11個月，首次登記的電動車達9893輛，佔整體市場比率約27%；截至去年11月底，全港電動私家車數量已錄逾2.62萬輛，與2020年全年約1.8萬輛相比，升幅達46%。寶馬汽車香港及澳門董事總經理梁健燊表示，自政府去年延長「電動車一換一」的首次購買稅務優惠，帶動市場需求日益增加；截至今年1月，寶馬品牌旗下電動車系列BMW iX和i4已錄得逾1300宗網上訂單，可見相關市場未來發展勢不可當。

料今年新車款銷量可達1600輛

他續稱，為搶佔市場佔有率，寶馬將於2023年前在全球推出12款電動車，其中香港今年內則會引入3款電動車，相信本地全年相關銷量可達1600輛，電動車佔集團在港銷售比例有望升至約40%。

據政府數據顯示，截至去年10月，全港共有超過4600個電動車充電位可供公眾使用，與全港電動車數量比較，相當於1個充電位需供給6輛電動車使用；政府去年預計在2025年全港公共充電器可增至5000個。

梁健燊表示，寶馬品牌目前與數個地產商、大型機構等洽商，擬在核心區增設至少100個充電站。另該品牌今年首季亦會在灣仔合和中心，開設首間電動車旗艦店，店內將設有6個充電位供車主使用。

[專訪]