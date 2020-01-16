遭美撤銷214牌照 聯通批未列具體事實

工信部反對「泛化國家安全」

中國工信部亦發表聲明回應有關事件，指美國FCC在未列出具體違規事實的情况下撤銷其214牌照，是進一步泛化國家安全、濫用國家力量對中國企業無理打壓，嚴重破壞美國營商環境，損害中國企業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。對此，中方堅決反對。

工信部又稱，美方應撤回對中國企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

上周四（27日）美國FCC表決，將中國聯通逐出美國市場，FCC於兩年前就對其提出質疑，要求該公司證明自己獨立於中國政府，否則可能面臨從美國市場被驅逐的程序。據禁令要求，中國聯通必須在該禁令發布後60天內停止在美國提供服務。FCC早於去年已向中國電信（0728）美洲公司開出禁令，在2019年則拒絕中國移動（0941）的准入申請。