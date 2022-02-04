許榮茂再抵押中環中心 為倫敦物業額外擔保

市場消息稱，許榮茂上月初抵押名下包括63樓在內的另外兩層中環中心物業，惟據了解，許榮茂今次抵押並非直接換取貸款，而是為他個人名下另一個位於倫敦物業Christ Church Court辦公樓一筆約17億元貸款提供額外擔保。

持9層中環中心 餘4層未抵押

翻查資料，許榮茂於2015年以2.7億英鎊（約28.2億港元）收購當時出租予高盛的Christ Church Court，物業總面積達30.3萬平方呎。網上資料顯示，Christ Church Court目前正重建。

許榮茂家族於2017年加入由中資牽頭、包括多名本港資深投資者如金利豐（1031）朱太朱李月華、「物流張」張順宜、「小巴大王」馬亞木等人組成的財團，斥資402億元收購長實（1113）旗下的中環中心，其後財團將物業按樓層分配予投資者，許榮茂家族獲分配共9層物業，當中有一層在2019年已抵押予東亞銀行（0023），早前再將另外3層物業抵押予星展銀行，連同今次再以兩層物業作為貸款抵押，餘下4層物業未有抵押。