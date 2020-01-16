匯控ADR升逾5% 虎年料紅盤高開

港股ADR高水750點

受蘋果（美：AAPL）、Google母企Alphabet（美：GOOG）公布季績理想帶動，恒指重磅科技股ADR，在周三盤後價格較港股長假期前收市高2%至3%。俗稱恒指黑期的HS50指數在周三曾升見24,346點，較恒指周一收市高水2.29%或554點，但facebook母企Meta（美：FB）周三公布的季績令市場失望，盤後股價急挫兩成，其他重磅科技股盤後一同下跌，納指和標指期貨分別跌2.06%和1.04%，拖累HS50指數昨日回吐。HS50指數截至昨晚10時45分報23932點，相對恒指年廿九收市高130點，港股ADR比例指數則大幅高水750點。在美上市的中概股周一急升，兩地上市科技股，ADR股價較港股周一收市有一定溢價，以昨晚早段價格折合港元計算，美團（3690）ADR較周一港股收市升3.9%，騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）ADR高逾2%及6%，友邦（1299）和匯控（0005）ADR則較周一港股收市分別升3.8%及5.8%。

植耀輝：fb績差影響氣氛

五大重磅藍籌ADR在港股假期內上升，或有助港股在虎年復市開紅盤，不過耀才證券研究部總監植耀輝看法較保守，認為Meta績差影響氣氛，連帶恒指黑期回吐，周四美股收盤有亞馬遜（美：AMZN）公布業績，而且美國官員已預告1月美國非農數據不佳，將會影響外圍表現。他指A股至下周一方才復市，預期市場今日以觀望為主，及後港股陸續公布業績，屆時將受業績帶動。