律師：證監混淆監管者角色

麥家榮律師行的楊銘輝律師指出，證監會衡量上市申請人「是否有足夠公眾人士對有關公司的業務感興趣」這一點，做法值得商榷，並有混淆監管者與市場參與者的角色之嫌。

兩年19公司沒「商業理據」被拒

聯交所會以沒監管機構認同的「商業理據」作否決上市申請理由，楊銘輝指2018及2019年便分別有14及15家以「缺乏商業理據」，甚至「非真有集資需要」的商業理由否決，他認為比例之高，值得社會關注。

此外，有核數師形容近年監管者處理本地中小企招股個案，尤其在跟進申請人的分銷業務時，往往為免出錯，追問申請人的交易對手的層次及範圍之廣，令人「不勝其擾」，並覺得監管者「過了火位」；另外，當局甚至用同一尺度衡量不同規模的上市申請。該核數師認為，美國市場只要求中小型的「粉紅單公司」做足披露，便可順暢地申請上市，監管機構毋須動輒以公司不符合「商業理據」，而拒人千里之外。

有本港企業融資公司的高層對本報記者稱，現時大部分申請在港上市的本地中小企，往往耗時一年半到兩年也沒有結果，還要「破財」支付為數不菲的費用。他認為，其實可讓本地中小型公司選擇提高公開認購比例，減少「圍飛」，此舉便可減輕監管機構的顧慮。