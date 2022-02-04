安永：可效新三板實施「兩級制」

安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮稱，GEM的賣點為市場上的「滄海遺珠」，需要時間熱身逐步由中小型發展成大型企業，提議不妨考慮「行回頭路」，恢復轉板機制。他續稱，交易所可參考「新三板」把GEM分為兩個層級，降低較低層級的上市門檻，為小型企業提供成長空間，然後視乎規模最終可跳至主板。由於小型企業增長潛力大，相信其波幅可獲投資者青睞。

盧華基：充斥殭屍股 不如設新板

香港獨立非執行董事協會會長盧華基則表示，GEM「一潭死水」源於充斥良莠不齊的小型企業與「殭屍股」，並非單靠「舊瓶新酒」般的改革便可解決，倒不如設立新板，重新包裝形象，予人耳目一新的感覺。他又認為GEM自身擁有獨特定位更為重要，可考慮以創新科技為主題，配合大灣區未來發展，不用靠轉板亦可重新令市場活躍起來。

證監會前主席梁定邦表示，對港交所（0388）而言，GEM並非優先處理事項，認為該板仍能發揮為中小企融資的作用，目前可維持現狀。他提到，不應把目標限制為特定板塊如創新科技或近年大熱的環境、社會及管治（ESG）相關股，以顧及傳統行業籌集資金的需要。