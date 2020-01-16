GEM改革3年 上市申請近絕迹 業界轟主板提升門檻 扼殺中小企融資路

明報記者 陳偉燊、葉翠

GEM自2018年改革後，上市申請跌至幾近絕迹（見圖及另稿）。上市公司商會總幹事黃明偉接受本報訪問時表示，隨着監管機構近年打擊買賣殼活動，加上提高主板門檻，有意到主板上市的企業，上市前的3年累計盈利需達到8000萬元，令本地規模較細的公司面對的上市難度較前增加。隨着交易所愈來愈傾向讓新經濟股、獨角獸公司過來上市，亦容許外地資本企業過來上市融資後，將資金調動到境外發展，他認為「市場已與本地經濟disconnect（斷開）」，本地公司集不到資，沒有資金發展。他認為，現時有需要和監管機構展開商討，例如要注意及跟進GEM的檢討進展，看看如何照顧本地傳統行業公司及初創企業的需要。始終香港企業亦多搞科技，市場亦不限於本地，有實際上的融資需要。

上市商會：GEM與本地經濟脫鈎

有一名不願透露身分的本港企業融資公司的高層對記者說，美國納斯達克能設計出不同板塊供市場所需，香港GEM的設計則給人次一等的感覺。他認為，與其讓GEM沉寂，倒不如改善轉板機制及提供簡易的招股程序搞活該板。他更稱：「監管機構的工作應是守好龍門，看申請人是否達標，而不是延伸到去評估市場是否有興趣及定價表現。」

他又指出，北交所一開市便反應良好，在短短兩三個月有多達80多間公司申請上市，他亦希望澳門證券交易所可以成事，令他們有更多上市選擇。

麥家榮律師行的楊銘輝律師回覆本報查詢時稱，聯交所在履行香港金融中心的監管角色，在使用權力時應該「慎之又慎」，避免人治及矯枉過正。他留意到，規模較小而真正有集資需要的公司面對審批時間較長的問題，申請上市成本增加，這對中小型投行及律師業界並非好事。

律師：大搞SPAC 違打擊殼股初衷

最近當局將大量精力用於SPAC（特殊目的收購公司），更令人感覺與當初致力打擊「殼股」的做法背道而馳。楊認為，監管者有需要回應，並訂明清晰的要求及明確時間表，不能因為集資規模大小而有區別，亦不應「借保障投資者需要為名，作為方便落閘的藉口」。