虎年首宗二手成交 太古兩房1059萬易手

另新界東上車屋苑沙田第一城亦在大年初一首錄成交，美聯物業營業經理鄭志燿表示，有關單位為52座中低層B室，屬實用面積284方呎，兩房間隔，享開揚市景，原業主早前以530萬元放售物業，其間獲準買家洽詢，惟業主叫價態度硬淨，有東涌區租客在大年初一有意轉租為買，到沙田第一城參觀數個單位後，向上述單位業主洽購，並有意落訂購入，但當時未有帶備支票，與原業主相議後後返回東涌取票落訂，原業主則見準買家具誠意，輕微減價4萬元或約0.8%，以526萬元易手，實呎18,521元。原業主2016年5月以376萬元購入，持貨逾5年，帳面獲利150萬元或40%離場。

此外，屢錄蝕讓成交的大埔比華利山別墅，在農曆新年前錄大額成交，原業主獲微利離場。資料顯示，有關物業位於3期湖景道單號屋，實用面積5725方呎，6房連5套房間隔，連約1260方呎前後花園及1,374方呎天台，上月初以1.1億元易手，呎價約19,214元。據悉，原業主在2011年7月以近1.02億元購入，單位附設豪華裝修，持貨逾10年，帳面獲利近800萬元或近8%，計算稅款及交易雜費，料實際獲利約150萬元或約1.5%離場。