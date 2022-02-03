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曾淵滄 滄海明珠

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曾淵滄：虎年雙重驚嚇 吼回購概念股

【明報專訊】俄羅斯十多萬大軍在烏克蘭邊境演習，還準備了大量的空降部隊，拜登下令駐烏克蘭外交員的家眷撤走。撤走令一下，股市急跌，包括美股及港股。

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