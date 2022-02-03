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2022年2月3日星期四
曾淵滄 滄海明珠
投資策略
美科網股拆細成風 Google績後1拆20 稱便利散戶買賣 母企股價早段飈一成
李寧牽頭Trinity Acquisition申SPAC上市
去年12月港零售貨值升6.2% 遠遜預期
美ADP新職減少逾30萬
元宇宙虛擬房產 今年銷售料達78億
英皇文化4元收購中港電影院線 須承擔5.32億淨負債
創科實業創辦人鍾志平：需提高年輕人參與工程興趣
李順威：調查：基金換馬銀行股 未轉向新興市場
曾淵滄：虎年雙重驚嚇 吼回購概念股
新地信和商場新招迎情人節 設「打卡熱點」市集等活動吸客
虎年首宗二手成交 太古兩房1059萬易手
曾淵滄：虎年雙重驚嚇 吼回購概念股
【明報專訊】俄羅斯十多萬大軍在烏克蘭邊境演習，還準備了大量的空降部隊，拜登下令駐烏克蘭外交員的家眷撤走。撤走令一下，股市急跌，包括美股及港股。
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