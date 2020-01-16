美ADP新職減少逾30萬

美股三大指數早段向上

雖然數據出乎意料地惡劣，但近期大型科技股財報強勁，科技股連日引領大市反彈，美股三大指數早段向上。美國晶片生產商AMD（美：AMD）上季收入及利潤勝預期，預測2022年銷售持續強勁，昨早段股價升一成。Paypal（美：PYPL）的盈利預測遜預期，股價早段挫兩成，創52周低位。

ADP首席經濟學家理查森 （Nela Richardson）表示，儘管疫情影響可能是暫時的，但就業市場復蘇在今年初確實出現倒退。分析師預計，周五公布的1月非農新增職位僅增加15萬個。美國白宮此前警告，非農職位增長可能較低，稱新冠變種病毒可能導致工人短暫缺勤，令上月的失業人數被誇大。

咖啡連鎖集團星巴克（Starbucks）（美：SBUX）季績好壞參半。在截至1月2日的第一財季，該公司收入按年增長19%至80.5億美元，略高於分析師預期。

星巴克上季利潤增長31%

星巴克上季利潤按年增長31%至8.159億美元，經調整每股盈利72美仙，低於分析師預期的80美仙。星巴克稱，其整個供應鏈的成本高於預期，且新冠疫情期間為員工支付有薪病假的成本增加，影響到上季利潤。星巴克預計，今年餘下時間通脹率仍會向上，且供應鏈問題仍會持續，因此下調2022財年盈利預測。星巴克股價早段跌逾2%。