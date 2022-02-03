去年12月港零售貨值升6.2% 遠遜預期

綜合去年全年，本港零售業總銷貨價值臨時估計為3530億元，按年上漲8.1%。香港零售協會稱，相關升幅合乎預期，但對比社會運動及疫情前、即2018年時，仍下跌接近三成，反映整體零售市道仍遠低於正常水平。政府發言人又指，12月零售業總銷貨價值增幅按月略為放緩，相信新一波新冠變種病毒Omicron疫情和防疫措施收緊打擊消費氣氛，將對業界再度構成壓力。

零售協會預期 上半年銷售額持平

協會指出，有業界會員反映，政府上月初收緊社交限聚措施後，人流及生意大受影響，在受影響的零售類別中，銷售額按周平均錄得低雙位數跌幅，甚或下跌一半。至於受影響零售類別於農曆新年銷情亦不樂觀，主要由於肺炎疫情持續嚴峻，預計人流將繼續大受影響。不過，基於去年低基數，相信個別類別將較去年同期有輕微升幅，而大部分零售類別仍然預期下跌。零售協會又預期，今年上半年整體零售銷售額，對比去年同期將會持平。

協會表示，缺乏任何利好因素下，業界擔心零售市道會持續低迷，並促請政府盡快推出新一輪消費券等有效刺激消費措施，以提升市民的消費意欲。